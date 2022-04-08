Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Çiftçimizin, ticaret erbabımızın yanındayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmaya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı.

Baba ocağı Yozgat'ta kurulan iftar sofralarına salgın sebebiyle hasret kaldıklarını belirten Oktay, Yozgat'tan yol ve dava arkadaşları ile sıklıkla Ankara'da bir araya geldiklerini, Yozgat'ın yerelden kalkınması için en güçlü şekilde katkı vermeye çalıştıklarını anlattı.

Oktay, Başkan Erdoğan liderliğinde bir ramazan ayına daha yoğun bir gündemle girdiklerini ifade ederek, çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

"Sadece geçtiğimiz birkaç haftada Tokat Havalimanı, Malatya Çevreyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi önemli altyapı yatırımlarının açılışlarını gerçekleştirdik." diyen Oktay, Türkiye'nin bölgesinde yükselen bir değer olmaya, istikrarın ve barışın bayraktarı olarak anılmaya devam ettiğini vurguladı.

"İÇ ANADOLU'NUN İLK VE TEK RAFTİNG PARKURU YOZGAT'TA"

Fuat Oktay, "Bir taraftan Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimi sona erdirmek için ciddi adımlar atarken bir taraftan da ülkeyi kalkındırma ve güçlendirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Tüm illerle birlikte Yozgat'ta yapılan yatırımların, vatandaşların ihtiyaç ve talepleri yönünde atılan adımlarla aralıksız devam ettiğini belirten Oktay, şöyle devam etti:

"Üreten, kalkınan, göç vermeden bölgede değer oluşturan bir Yozgat hedefiyle tüm kurumlarımız bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaları takip ediyor, vatandaş odaklı bir yaklaşımla daha iyisi için çabalıyoruz. Millet bahçelerimiz, şehir stadyumumuz, Yozgat Süt İşleme Tesisimiz ve Hayvan Borsamız... Organize sanayi bölgelerindeki ilerlemeler, hızlanan TOKİ projeleri ve gençlik merkezleri Yozgat'ta yükselen yatırımlardan sadece birkaçı."

İç Anadolu'nun ilk ve tek rafting parkurunun Yozgat'ta kurulduğuna değinen Oktay, şöyle konuştu:

"Lise Caddesi üzerine 9 bin 800 metrekare alana sahip 'Çok Amaçlı Kütüphane ve Kültür Merkezi' inşa ediliyor. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı artık sizleri ağırlamak için gün sayıyor. Yozgat Havalimanı'nı da tıpkı Tokat Havalimanı gibi şenlik havasında açacağımız günler uzak değil. Tüm bu yatırımlar, Yozgat'ta özel sektör yatırımları ve üretim katbekat arttığı takdirde çok daha anlamlı hale gelecektir."

"ARTAN FİYATLARIN, SORUNLARIN FARKINDAYIZ"

"Henüz Kovid salgınının etkileri tam anlamıyla geçmemişken bölgemizde yaşanan insani trajediler sebebiyle artan fiyatların, sorunların farkındayız." diyen Oktay, tüm bu olumsuzlukların üstesinden birlikte gelineceğinin altını çizdi.

Bugün Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle gıda arz güvenliğinin ciddi bir sorun olduğunu ifade eden Oktay, aynı sebeple enerji fiyatlarında yükselişlerin, hayvansal ürünlerde artan taleplerin söz konusu olduğunu belirtti.

Yaşanan gelişmelerin Yozgat'ın üretimini, ihracatını artırmak için hayati fırsatlar sunduğunu ifade eden Oktay, şunları kaydetti:

"Çiftçimizin, hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimizin, ticaret erbabımızın yanındayız, yeter ki fırsatları görerek katma değer üretmek için adım atın. Bu yönde atacağınız her adım ülkemize ve şehirlerimize sayısız katkı olarak dönecektir. Bakın biz ısrarla yerli, milli üreten sanayi diyoruz. Tüm sektörlerde yerlilik, millilik diyoruz. Biz ısrarla Türkiye bir üretim üssüne dönüşecek diyerek sanayicimizi desteklerken, 'battık, bittik' diye gerçekleri çarpıtanlar art arda ihracat rekorları kırdığımızda köşesine çekiliyor. Biz bugün de kalkınma diyoruz, illa yatırım, illa üretim, illa istihdam diyoruz. Milletimizin cebini, işini, aşını, ekmeğini düşünüyoruz. Gıda ve fiyat artışları konusunu en kapsamlı ve uzun vadeli şekilde ele alıyoruz."