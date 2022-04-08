Denizli’de FETÖ’nün sağlık yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması çerçevesinde, örgütün "Sağlık Yapılanması" içerisinde faaliyet gösteren, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalama emri ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak operasyon gerçekleştirdi.