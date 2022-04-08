Medeniyetler Korosu 15 yılda 2 milyon dinleyiciye ulaştı

Semavi üç din ve altı farklı mezhebe mensup kişilerden oluşan Medeniyetler Korosu, 15 yılda yurt içi ve yurt dışında verdiği 1000'den fazla konserle yaklaşık 2 milyon dinleyiciye "birlik ve beraberlik" mesajını ulaştırdı. İmamdan papaza, manifaturacıdan ev kadınına kadar farklı meslek, mezhep ve dinlere mensup 200 kişiden oluşan koro, kurulduğu 2007'den bu yana geçen 15 yılda 1000'den fazla konser verdi. Seslendirdiği Türkçe, Arapça, Fransızca, Almanca, İngilizce, Zazaca, Romanca, Azerice, Ermenice, Çerkezce ilahi ve türkülerle birlikte yaşama kültürünü anlatan koro, 30'u aşkın ülkede yaklaşık 2 milyon müzikseverle buluştu. Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı ve koro şefi Yılmaz Özfırat, Türkiye'nin bir yansıması olan koronun Hatay'da birlikte yaşama kültürünü dünyaya gösterip kardeşlik mesajı verdiğini belirterek, "Medeniyetler Korosu, Türkiye'nin gönüllü turizm elçisidir. Bizi dinleyen ve gönül veren herkese teşekkür ederiz" dedi. AA