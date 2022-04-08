Öğrenciler, İmamoğlu’na tepki için boş Akbil bastı

İstanbulBüyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) önceki gün gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda, toplu ulaşıma yüzde 40 zam kararı aldı. Yeni zamla birlikte, tam elektronik bilet ücreti 5.48 TL'den 7.67 TL'ye, öğrenci indirimli elektronik bilet ücreti 2.67 TL'den 3.74 TL'ye, öğretmen indirimli elektronik bilet ücreti 3.92 TL'den 5.49 TL'ye yükseldi. Tam abonman ücreti 430 TL'den 602 TL'ye, öğrenci abonman ücreti 78 TL'den 109 TL'ye yükseldi. Taksilerde ise taksimetre açılış ücreti 7 TL'den 9.8 TL'ye, minibüs indi bindi ücreti 3.75 TL'den 5.25 TL'ye, okul servis ücreti 0-1 km arası 396 TL'den 554 TL'ye, personel servis ücreti (10 - 17 koltuk kapasiteli taşıt ilk kalkış) 211 TL'den 295 TL'ye çıkarıldı. Ekrem İmamoğlu, göreve geldiğinde 2.60 TL olan tam bilet fiyatını önce 5.48 TL'ye yükseltti. İmamoğlu'nun son zammıyla tam bilet fiyatı 7.67 TL'ye çıkarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşımda yüzde 195 zam gerçekleştirdi.Üniversite öğrencileri, İBB'nin toplu ulaşıma yaptığı yüzde 40'lık zammı çeşitli eylemlerle protesto etti. Bazı duraklarda öğrenciler yetersiz bakiye olan kartlarını peş peşe turnikelere bastı. Fahiş zammı Mecidiyeköy metrobüs durağında protesto eden bir grup üniversiteli "Akbil basma turnikeden atla" ve "ulaşım hakkı engellenemez" sloganlarıyla turnikelerden atlayıp metrobüse yürüdü. Kadıköy Uzunçayır metrobüs durağında da benzer gösteriler yapıldı. İBB'nin toplu ulaşıma yaptığı yüzde 40'lık zam, vatandaşlar tarafından da eleştirildi. İşte o tepkilerden bazıları:Zam tam olarak otobüsleri itmek zorunda bırakılan bu insanlara yapılıyor. İmamoğlu ulaşımda indirim sözü verdi, 'Yüzde 40 ucuzlayacak' dedi Mart 2019'da. Yüzde 40 daha zam yaptı.Ey Ekrem İmamoğlu, verdiğiniz sözleri unutup yaptıklarınızın cezasını halka çektirmek nasıl bir yönetim anlayışıdır?Siz nasıl insanız ya! Öğrenciyiz biz öğrenci, 109 lira nedir ya, bir şey yapmıyorsun bari yapılanı da bozmayın!Ekrem İmamoğlu, seçilmeden önce "Ucuzlatacağız" demişti. Aksine kaç kere zam yaptı hatırlayamıyorum.Abonman 109 lira olmuş. Öğrenciden bu para istenirken ben 65 yaş üstüne ve çocuklu kadınlara neden ücretsiz ulaşım sağlandığını cidden merak ediyorum. Çok sinirliyim.Gerçekten çok ciddi bir zam geldi. Acaba zam yerine başka bir yerden kaynak bulamazlar mıydı?İSTANBUL'DA farklı üniversitelerde okuyan öğrenciler, İBB'nin yaptığı yüzde 40'lık zammı protesto etmek için Saraçhane'de bulunan başkanlık binası önünde de bir araya geldi. Ellerinde pankartlarla zammı protesto eden öğrenciler, "Ücretsiz ulaşım haktır, alacağız" sloganları attı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Ulaş Uslu, "En temel ihtiyaçlarımıza yapılan bu fahiş zamları kabul etmiyoruz. İBB'nin bütçesiyle milyonlarca liralık padişah tablolarını satın alıyorlar ama 'Ulaşıma zam olmazsa olmaz' diyorlar. Ücretsiz ve nitelikli ulaşım en temel insani haktır. En temel insani hakların satılmasını kabul etmiyoruz" dedi.