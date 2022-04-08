PKK’ya yardım eden 3 kişi yakalandı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortaklaşa yürüttükleri operasyonda suçları kesinleşmiş 3 kişiyi yakaladı. Yürütülen İstihbarat çalışmaları sonucu Terör Örgütü PKK'ya yardım etmek suçundan 3 Yıl 1 Ay 15 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A, S.Y ve H.G arama kaydına istinaden yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanan suçlular Erzurum H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.