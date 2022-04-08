SABAH yazdı Mansur Yavaş yanlıştan döndü! Ankara’da otobüs zaferi

Sincan ve Etimesgut ilçesinde yaşayan vatandaşlar Kızılay'a direkt hatlarının kaldırılmasıyla büyük mağduriyet yaşadı. Hatlarına geri kavuşmak için ABB Başkanı Mansur Yavaş'a müracaat eden vatandaşlar bir yanıt alamadı.
SABAH halkın yaşadığı mağduriyeti gündeme taşıdı. Sincan ve Etimesgut mahalle muhtarları "Kızılay'a direkt sefer olsun, aktarma kaldırılsın. Hem 6.5 TL, hem de aktarma 2.5 TL ile birlikte bir gidiş 9 TL oluyor" diyerek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. SABAH'ın yayınları sonuç verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi; Sincan ve Etimesgut'tan özel halk otobüsleriyle (ÖHO) Kızılay'a direkt ulaşımın kaldırılmasına yönelik aldığı kararı geri çekti.
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; Özel Halk Otobüsleri bünyesinde Sincan-Etimesgut-Elvankent ve Eryaman bölgelerinde hizmet veren ve bir süre ring servisine dönüştürülen 5 adet hattın direkt hat olarak çalışacağı açıklandı.
Açıklamada; 5 adet hattın 11 Nisan'dan tarihinden itibaren Kızılay-Ulus güzergâhında hizmet vereceği bildirildi.
TEŞEKKÜRLER SABAH
Sincan Ertuğrul Gazi Mahallesi Muhtarı Salim Ayaz: 512 No'lu Kızılay direk hattı ile ilgili sorunumuzu dile getirip gündem oluşturan Sabah Gazetesi'ne mahalle halkım adına teşekkür ederim.
Etimesgut Piyade Mahallesi Muhtarı Yakup Dinç: Büyük bir yanlıştan, hatadan dönüldü. Sesimizi duyuranlara vatandaşlarım adına çok teşekkür ederim.
Selçuklu Mahallesi Muhtarı Yusuf Uçar: Sincan'daki vatandaşlarımız adına şehir hastanesine direk hat talebimiz var. İnşallah tekrar sesimiz olursanız, gündeme getirirseniz, sorunun aşılması için yardımlarınızı bekliyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO sesimizi duyduğu için de ayrıca mahallem adına teşekkür ederim.
Malazgirt Mahallesi Muhtarı Fadime Gül: Sorunlarımızı gündeme getirmeniz ses getirdi. Allah razı olsun. Vatandaşlarımız büyük bir sıkıntıdan kurtuldu. Otobüs sayılarımız da artarsa çok mutlu oluruz.
Pınarbaşı Mahallesi Muhtarı Gülay Öğüt: 512 hattının eski güzergâhında hizmete sunulması için verdiğimiz mücadele bizim için çok önemliydi. Bu sorunumuzu gündeme taşıyarak yanımızda olduğu için Sabah'a çok teşekkür ederim.
Etimesgut Etiler Mahallesi Muhtarı Rafet Kurt: Umarım bu olay bir daha yaşanmaz. Halkımız 2 kez para ödeyecekti. Şimdi tek seferde, zaman kaybı olmadan merkeze gidecekler. Sayenizde vatandaşlarımız büyük bir işkenceden kurtuldu