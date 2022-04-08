SABAH yazdı Mansur Yavaş yanlıştan döndü! Ankara’da otobüs zaferi





Pınarbaşı Mahallesi Muhtarı Gülay Öğüt: 512 hattının eski güzergâhında hizmete sunulması için verdiğimiz mücadele bizim için çok önemliydi. Bu sorunumuzu gündeme taşıyarak yanımızda olduğu için Sabah'a çok teşekkür ederim.

Etimesgut Etiler Mahallesi Muhtarı Rafet Kurt: Umarım bu olay bir daha yaşanmaz. Halkımız 2 kez para ödeyecekti. Şimdi tek seferde, zaman kaybı olmadan merkeze gidecekler. Sayenizde vatandaşlarımız büyük bir işkenceden kurtuldu