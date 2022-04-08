Yusuf bebeğin annesi A Haber’e konuştu: Tüm dünyaya çağrı yaptım sesimi bir tek Başkan Erdoğan duydu

"OĞLUMA BAŞKAN ERDOĞAN'I ANLATACAĞIM"

Türkiye'nin harekete geçmesinin ardından A Haber'e konuşan anne Rahou, gözyaşları içerisinde duygularını paylaştı. Rahou "Tüm dünyadan yardım istedim sesimizi bir tek Başkan Erdoğan duydu. Suriye, Ukrayna dünyadaki tüm çocuklara yaklaştığı gibi yaklaştı. Özellikle bu Ramazan ayında her şeyin bu kadar hızlı gelişmesinden ötürü müteşekkirim. Erdoğan, ailesi ve Türkiye için dua edeceğim. Benim hayatımı kurtardılar. Oğlum sağlıklı büyürse gelecekte ona Başkan Erdoğan'ı anlatacağım. Türkiye senin kurtarıcın diyeceğim." ifadelerini kullandı.

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"TÜRKİYE VE ERDOĞAN İÇİN DUA EDECEĞİM"

Çocuğunda akciğer hastalığı olan PSD rahatsızlığı bulunduğunu dile getiren Rahou, "Oğlum hastaneye geldiğinde doktorlar ne yapacağını bilemedi. Çocuğunuz ölebilir dediler. Ben çocuğumu öldürmeyin dedim. İki seçenek sundular. Ya oğlum akciğerindeki rahatsızlıktan dolayı yavaş yavaş ölecek ya da ötenazi ile hayatına son vereceğiz dediler." diye konuştu.

Rahou şunları söyledi "Türkiye'de tedavi yapılarak hayatına devam eden PSD'li çocuklar varmış. Ben de Hollanda'daki doktorlara Türkiye'de uzman doktorların bulunduğu söyledim. Bana güldüler ve 'Bizden daha iyi mi?' dediler. Ben de 'Tıbbi olarak daha gelişmiş bir ülke daha iyi hastane ve doktorları var. Elimden geleni yapıp iyileştireceğim' dedim. Türkiye'den gurur yapıp yardım istemedikleri için kendi imkanlarımla milyonlara yardım eden Başkan Erdoğan'a mesaj attım. Anne olarak kalbimi karanlıktan kurtardı. İnsanlara yardım eden tek dünya lideri diyeceğim kişi Erdoğan. Türkiye ve Başkan Erdoğan için dua edeceğim"