TBMM Başkanı Şentop: Camiler, medeniyetimizin nişanesi

TBMM Başkanı Şentop, memleketi Tekirdağ'ın 100'üncü Yıl Mahallesi'nde yapılan Hocaoğlu Camisi'nin açılışına katıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül ile çok sayıda kişinin katıldığı açılıştan önce Şentop'un geçen yıl hafızlık belgesi alan oğlu Ömer Asım Şentop (15), Kur'an-ı Kerim'den sureler okudu. Açılışta konuşan Mustafa Şentop, camilerin, kültürün ve medeniyetin önemli işaret taşları olduğunu söyledi.

Şentop, "Buradan İpsala Sınır Kapısı'ndan çıktıktan sonra ileri doğru Belgrad'a kadar giderken hangi yerleşim yerlerinin, hangi köylerin Müslümanlara ait olduğunu, hangilerinin Müslüman olmayanlara ait olduğunu ayırt etmek için hep yol boyunca camilere ve minarelere bakarız. Çünkü camiler ve minareler bizim medeniyetimizin, kültürümüzün birer nişanesi, birer sembolü, birer işareti. Ressam İstanbul'un merkezi olan Eminönü bugün Fatih ilçesi olan kısımda camileri resmetmiş ve onların sayısını tespit etmiş. 900 üzerinde bir sayı tespit ediyor ve diyor ki İstanbul işgal edilmiş olsa da bugün bu camiler, bu minareler, İstanbul'un tapusunun bize ait olduğunu gösteren işaretlerdir. Tescili bunlar yapıyor, bizim adımıza; diyor. Camiler, minareler bu toprakların tarihi bakımdan hem bugün hem ve geleceğe yönelik olarak bize ait olduğunun işaretleridir. Eskiden arazilerde kadastrolar yapılırken eski usullerde taşlar olurdu. Aynen o taşlar gibi camiler ve minareler bizim kültür ve medeniyetimizin coğrafyasını gösteren eserler, sembol eserler" diye konuştu.

Tekirdağ Müftüsü İsmail İpek'in okuduğu duanın ardından caminin ibadete açılışı yapıldı. Camide cuma namazı kılan Şentop, namazın ardından cemaat ile bir süre sohbet etti.