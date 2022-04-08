Yavuz Sondaj Gemisi Bakan Dönmez tarafından uğurlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğal gazın çıkarılması için Yavuz Sondaj gemisinin uğurlama törenine katıldı.
Bakan Dönmez, uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, "Biliyorsunuz Fatih ve Kanuni Sondaj gemilerimiz de Karadeniz'de faaliyetlerini sürdürüyor. Fatih, Gökçebey-1 kuyusunda sondajına devam ediyor. Kanuni Sondaj Gemimizi de dün itibariyle alt tamamlama operasyonları için Türkali-5 lokasyonuna gönderdik. Yavuz'un da göreve başlamasıyla 3 gemimizle aynı anda Karadeniz'deki operasyonlarımızı sürdüreceğiz" diyerek şunları söyledi:
Doğal gaz kaynak çeşitliliğinin artması ve arz güvenliğinin sağlanması için kaynak ülke ve güzergâh seçeneklerinin artmasından yanayız. Bu durum hem bizim hem de Avrupa'nın arz güvenliği için de önem taşıyor. Az önce de bahsettiğim gibi iş birliği içerisinde, uluslararası hukuka uygun, karşılıklı saygı temelinde istikrarı, barışı ve huzuru destekleyen her projede biz yer alacağız.
Cumhurbaşkanımızın iradesiyle 84 milyon vatandaşımızı maddi ve manevi katkılarıyla tüm zorlukları aşacağımızı biliyorduk. Bütün varlığını ortaya koyan ekibe yürekten teşekkür ediyorum.
Varsa mutlaka bulacağız dedik, Cenab-ı Hak yüzümüzü kara çıkarmadı. Bütün gayretimiz Karadeniz gazının ilk etabını 2023'te milletimizin hizmetine sunmak. Bugüne kadar 8 kuyumuzun sondajını tamamladık, bir kuyuda arama devam ediyor. Türkali 1 ve 2 kuyularında alt tamamlamalarını tamamladık. Deniz etüt çalışmalarını da bitirdik. Gemilerimizde yoğun bir mesai harcıyoruz. Bugün de 6 aylık hazırlığın ardından Yavuz'u Karadeniz'deki ilk görevine uğurlayarak sahadaki faaliyetlerimize önemli bir ivme daha kazandırmış olacağız.
Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için Filyos'ta insanüstü çalışma devam ediyor. Bugün dünyanın en büyük inşaat projelerinden birisi burada yürütülüyor. Ekipman siparişlerini verdik. Tamamlandıkça alana intikal ediyor. Hemen hemen hiç boş alan kalmamış durumda. Borular, vanalar, ekipmanlar limanın çeşitli yerlerinde depolanmış, gönderilmeye hazır bekliyorlar. Deniz tabanına süreceğimiz ilk boruların teslimatının gerçekleştirildiğini söylemiştik. Temmuz'a kadar tüm borular Filyos'a gelmiş olacak. Temmuz-Ağustos gibi su altına boru döşeyecek gemi geldiğinde o işlere de hızlıca başlayacağız. Yavuz'un görevi kuyubaşı vanası başta olmak üzere deniz tabanına indirilecek sistemler olacak. Kuyubaşı vanası 65 ton ve 6 metre genişliğinde 5 metre uzunluğunda yüksekliğe sahip. Kuyubaşı içinde akışölçer, sensörler, dedektörler ve çeşitli vana takımları var. Teknolojik ve sofistike işlem olan yerleştirme uzaktan kumanda edilen su altı robotlarla gerçekleştireceğiz.
Doğu Akdeniz'de de doğal gazla ilgili önemli gelişmeler olacak. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin bölgenin refahı ve huzuru için elini taşın altına koymaktan çekinmeyeceğini her zaman demiştik. Türkiye'nin her zaman işbirliğine açık olduğunu, diyaloğa açık olduğunu belirtmiştik, bugün geldiğimiz nokta yürüttüğümüz politikaların ne denli doğru olduğunu gösterdi. Uluslararası projeler bizim referanslarımız. Bu projeler Türkiye'nin güvenilir, stabil ve stratejik bir ortak olduğunu ispat etti. Biz yapıcı tavırla hareket ettik, etmeye devam edeceğiz. Bundan sonra da bu şekilde hareket etmeye devam edeceğiz. Haklarımıza karşılıklı saygıyla Doğu Akdeniz'i enerji rotası haline getirebiliriz. Arz güvenliğinin sağlanması için kaynak ülke ve güzergah seçeneklerinin artmasından yana olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İstikrarı, barışı ve huzuru destekleyen her projede biz yer alırız. Rabbim Zonguldaklıların bahtını açık etsin"
Konuşmaların ardından Yavuz Sondaj Gemisi, Bakan Dönmez öncülüğünde hazır bulunan tüm TPAO personeli ile Filyos Limanı'ndan uğurlandı. Törene, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başta olmak üzere, AK Parti Milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı.