Yavuz Sondaj Gemisi Bakan Dönmez tarafından uğurlandı

Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için Filyos'ta insanüstü çalışma devam ediyor. Bugün dünyanın en büyük inşaat projelerinden birisi burada yürütülüyor. Ekipman siparişlerini verdik. Tamamlandıkça alana intikal ediyor. Hemen hemen hiç boş alan kalmamış durumda. Borular, vanalar, ekipmanlar limanın çeşitli yerlerinde depolanmış, gönderilmeye hazır bekliyorlar. Deniz tabanına süreceğimiz ilk boruların teslimatının gerçekleştirildiğini söylemiştik. Temmuz'a kadar tüm borular Filyos'a gelmiş olacak. Temmuz-Ağustos gibi su altına boru döşeyecek gemi geldiğinde o işlere de hızlıca başlayacağız. Yavuz'un görevi kuyubaşı vanası başta olmak üzere deniz tabanına indirilecek sistemler olacak. Kuyubaşı vanası 65 ton ve 6 metre genişliğinde 5 metre uzunluğunda yüksekliğe sahip. Kuyubaşı içinde akışölçer, sensörler, dedektörler ve çeşitli vana takımları var. Teknolojik ve sofistike işlem olan yerleştirme uzaktan kumanda edilen su altı robotlarla gerçekleştireceğiz.

Doğu Akdeniz'de de doğal gazla ilgili önemli gelişmeler olacak. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin bölgenin refahı ve huzuru için elini taşın altına koymaktan çekinmeyeceğini her zaman demiştik. Türkiye'nin her zaman işbirliğine açık olduğunu, diyaloğa açık olduğunu belirtmiştik, bugün geldiğimiz nokta yürüttüğümüz politikaların ne denli doğru olduğunu gösterdi. Uluslararası projeler bizim referanslarımız. Bu projeler Türkiye'nin güvenilir, stabil ve stratejik bir ortak olduğunu ispat etti. Biz yapıcı tavırla hareket ettik, etmeye devam edeceğiz. Bundan sonra da bu şekilde hareket etmeye devam edeceğiz. Haklarımıza karşılıklı saygıyla Doğu Akdeniz'i enerji rotası haline getirebiliriz. Arz güvenliğinin sağlanması için kaynak ülke ve güzergah seçeneklerinin artmasından yana olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İstikrarı, barışı ve huzuru destekleyen her projede biz yer alırız. Rabbim Zonguldaklıların bahtını açık etsin"

Konuşmaların ardından Yavuz Sondaj Gemisi, Bakan Dönmez öncülüğünde hazır bulunan tüm TPAO personeli ile Filyos Limanı'ndan uğurlandı. Törene, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başta olmak üzere, AK Parti Milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı.