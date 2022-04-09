Bakan Karaismailoğlu’ndan İBB’ye zam tepkisi: Çok yanlış bir karar

İstanbul Havalimanı'nda görev yapan muhabirler ile iftar programından bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sonrasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Salgın dönemi öncesini ifade eden 2019 yılında iç ve dış hatlarda Türkiye genelindeki havalimanlarını 210 milyon yolcunun kullandığını hatırlatan Karaismailoğlu, bu yıl itibari ile 2019 rakamlarını yakalamak istediklerini söyledi.

İHL DÜNYANIN TRANSİT MERKEZİ

Bu yıl sonuna doğru 2019 yılındaki kapasitenin üzerine çıkıldığında İstanbul Havalimanı'ndaki (İHL) ilave yatırımların gündeme geleceğini belirten Karaismailoğlu "İstanbul Havalimanı dünyanın transit merkezi. Gözbebeğimiz. Buraya gözümüz gibi bakıyoruz. Bütün dünyanın gıpta ile baktığı bir proje. Burası kamu özel işbirliği olarak çok önem verdiğimiz, dünyaya örnek olarak anlattığımız bir yer" dedi.

22 MİLYAR EURO KİRA GETİRECEK

İstanbul Havalimanı'nın, taş ocaklarının bulunduğu, yaşamın olmadığı bir alanda devletten bir kuruş çıkmadan 10 Milyar Euro'luk bir yatırımla hataya geçirildiğini vurgulayan Karaismailoğlu, sözleşme süresi boyunca da 22 milyar Euro devlete direk kira getireceğinin altını çizdi.

AHL HİKAYESİ BİTTİ... UÇAKLARI DA İETT OTOBÜSÜ GİBİ ZANNEDİYORLAR

Bir soru üzerine muhalefet partileri tarafından iktidara gelmeleri durumunda Atatürk Havalimanı'nın (AHL) tekrar faaliyete geçirileceği şeklindeki açıklamaları değerlendiren Karaismailoğlu, "Ben de ironiyle cevap vereyim. Onlar da uçakları İETT otobüsü gibi arkadan itince gidiyor zannediyorlar herhalde. Atatürk Havalimanı'nda yaşanan sıkıntılardan dolayı burası ( İstanbul Havalimanı) dünyanın transit merkezi olarak planlanmıştı. O zamanlar 'buraya uçak mı iner' diye söyleyenler bugün günlük bin 100 tane uçak iniyor buraya. Bin 300-bin 500'lere kadar çıkacak. İlave etapları yaptığımızda çok çok daha üzerine çıkacak. Bütün dünya burada birleşip buluşacak. AHL hikayesi kapandı gitti "diye konuştu.

AHL MİLLET BAHÇESİ OLUYOR

Atatürk Havalimanı'nın Kuzey- Güney pistinin Millet Bahçesi olacağını ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ihalesini yaptığını aktaran Karaismailoğlu "Yaklaşık 2 milyon metrekarelik bir alan olacak. İç ve dış hatlar terminalleri için farklı bir çalışma yapılıyor. Alt yapısı kesinleşince orayı da açıklayacağız" dedi.

METRO YATIRIMLARINI HIZLI YAPMAK LAZIM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile metro hatları konusunda yaşanan tartışma ve İstanbul'daki toplu ulaşım ücretlerine yapılan zamlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karaismailoğlu "Devlet olarak bizim görevimiz vatandaşımıza, milletimize hizmet etmek. Onun hayatını kolaylaştırmak. Belediyenin de görevi o. Bu metro hatları zamanında planlandı. İstanbul gibi metropol kentlerde toplu taşıma olmazsa olmaz. Çünkü başka bir alternatif yok. Siz kaliteli, güvenli ve ekonomik bir toplu taşıma alternatifini vatandaşlara sunmak zorundasınız ki o toplu taşımayı kullansın. Yoksa herkes kendi özel aracıyla trafiğe çıkarsa burada içinden çıkılamaz bir hale gelecek. O yüzden bu metro yatırımlarını çok hızlı şekilde yapmak lazım" dedi

BAŞKALARININ YAPTIĞI HİZMETLERE ÇÖKME GAYRETİ VAR

Bakanlık olarak İstanbul'da 103 kilometre metro yaptıklarını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de inşaatı devam eden 100 kilometre metro hattı olduğunu ifade eden Karaismailoğlu "Biz bitecek hatlarımızla ilgili tarih veriyoruz. 2023 yılı bu zamanlara kadar neredeyse 103 kilometrenin tamamına yakınını bitirip İstanbulluların hizmetine vermiş olacağız. Biz de istiyoruz ki onlar da hizmette, hızda bizle yarışsınlar. Bir an önce onlar da bitirip İstanbul'un trafiğini rahatlatsın. Maalesef o heyecanı orada göremiyoruz. Biz de sonuçta yapılan hizmette yarışmak istiyoruz. Ama hizmette yarışmayız, başkalarının yaptığı hizmetlerin üzerine çökme gayreti var. Tabi ki ondan da rahatsız oluyoruz. Sonuçta vatandaşımızın herkesin yaptığını görmesi lazım. Çünkü o hizmeti yapmayanlar da buradan dersini alması lazım. Vatandaş ona derisini vermesi gerekiyor" diye konuştu

İBB'YE ZAM ELEŞTİRİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediye'sinin devam eden 100 kilometrelik metro hatlarının daha önce başlanan hatlar olduğunu hatırlatan Karaismailoğlu şöyle devam etti:

"3 yıl geçti neredeyse. Yeni bir hat olmadığı gibi mevcutlarda da bir çalışma yok. Bu hızla 10 senede bitmez o metro hatları. İnsan bir İstanbullu olarak üzülüyor. Keşke akıllarını başlarını alıp bu işleri bir an önce hızlandırırlar. Zihniyet meseli, İstanbul'un kaynağı İstanbul'a yeter. Bunu kendileri de söylüyordu. Önceliklendirmek ve onları yüklenmek lazım. İstanbul'un çok büyük bütçeleri var. O bütçeler bu yatırımlar için veriliyor. Ama görüyoruz ki o bütçeler bu yatırımlara gitmiyor. Nereye gittiğini biz de bilmiyoruz. Zamanı gelince vatandaşımız sorar . Ama bunlar bitmek zorunda yoksa İstanbul'daki trafik içinden çıkılmaz hale gelir. Toplu taşımaya zam yapılıyor. Çok yanlış bir şey. Özel araçlı yolculukları vatandaşı caydırmak için kaliteli, ekonomik bir toplu taşıma alternatifi sunmak zorundasınız. Devletin ve belediyenin birinci asli görevi"

KANAL İSTANBUL'UN PROJE ÇALIŞMALARI BİTMEK ÜZERE

Bugün 12 milyar ton olan dünya ticaret hacminin 2030'larda 25 milyar ton, 2050'ye kadar 60 milyar tona kadar çıkacak yük hacimlerinin küresel lojistik faaliyetlerinin yönetilmesi gerektiğini kaydeden bakan Adil Karaismailoğlu Kanal İstanbul ile ilgili son duruma ilişkin ise şunları söyledi:

"Kanal İstanbul çok büyük bir alt yapı projesi. Hem maliyeti yüksek hem mühendislik açısından çok önemli bir proje. Proje çalışmaları bitmek üzere. Finans tarafı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yüklü projeyi genel bütçeye yük olmadan yapmamız gerekiyor. O yüzden alternatif finansman modelleri çalışıyoruz. Devletin bütçesine yük olmayan finans modelini kesinleştirip onu bulduğumuzda inşallah tamamına başlayacağız. Alternatif ulaşım yollarındaki projelerimiz devam ediyor. Hem alternatif finans hem yapım modelleri üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor. Bu kadar büyük soluklu proje bir anda bitmez. Bugün ihale etseniz 1 yıl hazırlık süreci olur. Ondan sonra da 5-6 yıl sürecek uzun soluklu devasa bir proje"