EGM Müdürü Mehmet Aktaş’tan SABAH’a özel açıklamalar: Terörün tüm kırıntıları yok olacak

Huzurun ve güvenin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı kuruduğu günden bu yana tam 177 yıldır ülkenin asayiş, huzur, güvenlik, hak ve özgürlüklerin korunması için 7 gün 24 saat fedakarca çalışmaya devam ediyor. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Terör ve terörizmin güvenlik alanındaki en hassas konu başlığı olduğuna dikkati çeken Aktaş, Türkiye'nin terörle mücadelesinde özellikle son 5 yılda bütün dünyaya örnek bir başarı hikayesinin çıktığını ifade etti.

TERÖRÜN TÜM KIRINTILARI YOK OLACAK

Terörle mücadelede 2016'da yapılan köklü strateji değişikliğinin bu başarı hikayesinin ana dayanak noktasını oluşturduğuna işaret eden Aktaş, şunları söyledi:

"Teröre karşı topyekün mücadele anlayışı, terörü kaynağında bulup yok etme, kesintisiz operasyonlarla terör örgütlerinin faaliyet gösterdiği her alanın baskı altına alınması yani alan hâkimiyeti, yurt içi ve buna arka bahçe olan sahaların temizlenmesi, savunma yerine taarruz, lojistik, yardım ve terör lobileri gibi tüm alanların kontrol edilmesi sayesinde hiçbir terör örgütüne nefes aldırmadık. Mücadelesini, 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla veren bir teşkilatın mensuplarını yolundan döndürecek bir silah daha icat edilmedi. Bu ülkenin huzurunu, birliğini, kardeşliğini, barışını hiç kimsenin bozmasına müsaade etmedik, etmeyiz. Teröristleri hayal edemeyecekleri ve akıllarının ucundan bile huzurumuzu bozmayı geçiremeyecekleri noktaya getirene kadar yani terörün tüm kırıntıları yok oluncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN FİNANSMAN KAYNAĞI KURUYOR

Küresel bir sorun olan uyuşturucunun bir ayağında terör, kaçak göç, bir ayağında da organize suç ve sınır aşan suçlar yer aldığını ifade eden Aktaş, "Ulusal ve küresel boyutta sürdürdüğümüz uyuşturucu ile mücadelede son yıllarda hem operasyonel hem de yapısal anlamda çok ciddi başarılar elde ettik. Zehir tacirlerini besleyen bu kirli ağa indirdiğimiz darbelerle, aynı zamanda terör örgütlerinin finansman kaynaklarını da kurutuyoruz. Ulusal güvenliğimiz açısından hassas bir öneme sahip, uyuşturucu ile mücadele, terörle mücadeledeki başarımıza da doğrudan etki ediyor. Başka ülkelere giden uyuşturucuyu yakalamak için de operasyonlar düzenliyor ve iş birliği yapıyoruz. Küresel bu tehdide karşı kendimizi dünya gençlerine karşı da bir anlamda sorumlu hissediyoruz. Bizim kültürümüz ve medeniyetimiz yaşatmak ve vicdan üzerine kuruludur" dedi.

FETÖ YURTİÇİNDE EYLEM KABİLİYETİNİ YİTİRDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün FETÖ ile mücadele kapsamında yaptıklarına değinen Aktaş şunları aktardı:

"Teşkilatımıza sızmış olan örgüt mensuplarının temizlenmesi için büyük bir çalışma başlattık, en kılcal damarlara kadar sızmış olan bu hain örgütle ilgili doküman incelemeleri yaptık. Halen soruşturmalar, ifadeler ve ek deliller ışığında FETÖ bağlantısı tespit edilenlere yönelik süreç titizlikle işletiliyor. Dini istismar eden terör örgütlerine yönelik sürdürülen kapsamlı mücadele sayesinde eylem kabiliyetleri daraldı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarla birçok üyesi yakalanarak örgüt büyük oranda deşifre edilmiş, mensuplarının birçoğu etkisiz hale getirilerek örgüt yurt içinde hareket kabiliyetini büyük oranda yitirmiş ve siklet merkezini yurt dışına kaydırdı. Örgütün güncel faaliyetlerinin deşifresine yönelik elde edilen bilgilerde, bölge gözetmeksizin ülke genelinde hücre tipi yapılanma faaliyetlerine ağırlık verdiği değerlendiriyoruz. Ülkemizin tamamı olduğu gibi Emniyet Teşkilatımız da bu hadiseden çok daha güçlü, çok daha kararlı ve hainlerden temizlenmiş bir şekilde çıktı.

DÜNYADA TAARRUZ HELİKOPTERİNE SAHİP OLAN TEK TEŞKİLAT

Milli Savunma Sanayi ile birlikte Türk Polis Teşkilatının daha da güçleneceğinin altını çizen Aktaş, "Emniyet teşkilatımıza ilk kez kazandırılan "silahlı keşif ve taktik gözetleme helikopteri" ATAK, dinamik ve güçlü bir helikopterdir. Helikopterimizde, gündüz ve gece görüntüleme sistemleri 360 derece hareket kabiliyetine sahip uzun menzilde hedef tespiti ve teşhisi yapabilmektedir. Şu anda dünyada taarruz helikopterine sahip olan tek polis teşkilatıyız. Envanterimize kattığımız hava araçlarımızın, sayı ve niteliğinin artmasıyla, sadece terörle mücadelede değil, narkotik suçlar, organize suç örgütleri ve insan kaçakçılığı ile mücadele ve trafik düzeni başta olmak üzere, her türlü polisiye operasyonel faaliyetlerde daha etkin ve daha hızlı hareket kabiliyeti elde edeceğiz.

POLİS TEŞKİLATINA 'İHA-SİHA' GÜÇ KATMAYA GELİYOR

ATAK helikopterin yanına insansız hava araçlarının da katılacağını aktaran Aktaş, şunları söyledi:

"Savunma, güvenlik ve istihbarata ilişkin yerli ve milli üretim yapan kurumlarımızla da ortak projelerimiz devam etmektedir. Bu kapsamda Savunma Sanayi Başkanlığımızla Genel Maksat Helikopter Tedariki Projesi, keşif gözetleme ve kabiliyetlerin artması amacıyla Taktik İHA (Bayraktar TB2) Sistemi Tedarik Projesi kapsamında SİHA ve İHA'ların alım işlemleri devam ediyor."

DOLANDIRICILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜ KURULDU

Huzur ve güven ortamının sağlanması için, Teşkilat olarak gerekli planlamaların yapıldığını ve koordinasyon içerisinde önemli adımlar atıldığının altını çizen Aktaş, şunları söyledi:

"Asayişte görevli polislerimizin yanı sıra çarşı ve mahalle bekçilerimizin de önleyici devriye hizmetlerinde görev almasıyla birlikte, asayiş suçlarında ciddi oranda azalma sağladık. Aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi noktasındaki kararlılığımızı eğitim faaliyetleri ile de destekleyerek devam ettirirken, tüm il ve ilçelerimizde kurduğumuz, şikâyetlerin alınıp, iş ve işlemlerin yürütüldüğü ve sadece bu alana yönelik hizmet veren sayısı bini aşan amirliğimiz vasıtasıyla da soruna daha bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre, asayiş hizmetleri 2021 yılında yüzde 73,8 memnuniyet oranı ile ilk sırayı alan kamu hizmeti oldu. Hırsızlık suçunun azalmasında önemli rol oynayan Asayiş Daire Başkanlığımız bünyesinde teknoloji kullanılarak yapılan dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşların bilinçlendirilmesi ve bu yöntemle dolandırıcılık yapanların özel yöntemler kullanılarak belirlenmesi amacıyla yapısal değişikliğe gittik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğünü kurduk. Asayiş Şube Müdürlükleri bünyesinde Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirlikleri bulunurken, Yankesicilik kısmı Hırsızlık Büro Amirliklerine devredildi. Yeni kurulan Dolandırıcılık Büro Amirlikleri sadece dolandırıcılık suçlarını aydınlatıyor.