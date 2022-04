Göğsündeki kanser kitlesini kedisi Garfield buldu

İstanbul'dayaşayan Gülnur Eyüboğlu'nun iki kedisinden biri olan 'Garfield', sık sık gelip sağ koltuk altından göğsüne doğru patileriyle vuruyordu. Kedisinin bu hareketlerinden şüphelenen Eyüboğlu muayene için gittiği hastanede meme kanseri olduğunu öğrendi. Eyüboğlu yaşadıklarını SABAH'a anlattı: Yeğenimle birlikte dizi izliyorduk. Çok duygusal bir sahne vardı ve ağlıyorduk. Kedim ağladığımı görünce kucağıma geldi. Bu sırada patileriyle orada bir şey bulmuş gibi göğsüme vurmaya başladı. İlk defa o an fark etmiş, çok umursamamıştım. Daha sonra bir kitle olduğunu hissettim. Yeğenimin ısrarı üzerine Hizmet Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Prof. Dr. Bülent Çitgez'e muayene oldum. Meme kanseri teşhisi koydular. Bir yıldır tedavime devam ediyorum. Kedim Garfield sayesinde erken teşhisle tedavime başlandı. Bülent Hoca'ya kedimin bu durumundan bahsedince güldü, inanamadı. Ben çok dikkatsiz bir insanım, o yüzden Allah'ın bir lütfu diyorum. Şu anda da sürekli kafamı yaladığı için beyin MR'ı (Emar) çektireceğim. Kedimin her hareketinde aceleyle gidip oraya baktırıyorum. Çünkü daha önce elime yatıyordu, yalıyordu. Hemen doktora gittim. Tetik parmak hastalığına yakalandığımı öğrendim. Şu an buradan da ameliyat olacağım. Yaptığı her şeye dikkat ediyorum.TÜRKİYE'DE dün 197 bin 554 Kovid- 19 testi yapıldı, 7 bin 120 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 11 bin 217 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,38, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,11 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de düne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 197 bin 855 doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. ANKARA