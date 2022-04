Kılıçdaroğlu’ndan 3. provokasyon! CHP’li aktivist kadını sade vatandaş diye yutturdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ardından ara verdiği provokasyon girişimlerine dün yeniden başladı. Bu kez Et ve Süt Kurumu'nu basan Kılıçdaroğlu, kurum önünde partililerle birlikte şov yaptı. CHP'li aktivist Hacer Foggo'yu sade vatandaş gibi konuşturarak fakirlik ve yoksulluk edebiyatı yaptıran Kılıçdaroğlu, ESK ve Tarım Kredi Marketlerinde Ramazan boyunca vatandaşların ucuz et alabilmesi için başlatılan market ortalamalarının yüzde 15-20 altındaki et satışlarını görmezden geldi. Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'ndan da randevu talebinde bulununca davet edilmiş, kendisine verilen brifingi siyasi malzeme yapınca, yaklaşımı samimi bulunmamış ve bir dahaki randevu talepleri karşılanmamıştı.