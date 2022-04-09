Kılıçdaroğlu’nu ‘Okudum’ dediği kitap yalanladı

ESKİ Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak, "Burası Çok Önemli!" kitabıyla görev yaptığı dönemlerde, yaşadıklarını ve bilinmeyenleri kaleme almıştı. Bir döneme ışık tutan çarpıcı kitapla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Baktım kitaba bu 128 milyar dolar var mı? Tık yok. O kitapta da tık yok" iddiasında bulundu. Ancak Albayrak'ın, kaleme aldığı "Burası Çok Önemli!" kitabında, Merkez Bankası rezervlerini detaylıca yazdığı görüldü. Kitabın 237-238. sayfasında yer alan bölümde, 2019 ve 2020 arasındaki rezerv değişimleri toplu halde değerlendirilirken şu ifadelere yer veriliyor: "AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 sonundaki rezerv seviyesi 28.1 milyar dolardı. Biz bakanlık görevine başlamadan önceki Haziran 2018'deki seviye ise 98.4 milyar dolar, görevi bıraktığımız Kasım 2020'de 85.2 milyar dolardı. Yaşanan kur saldırılarına rağmen rezervlerimiz 2019 sonunda 105.7 milyar dolara yükseldi ancak pandemi döneminde bir miktar gerileyerek, 2020 sonunda 93.6 milyar dolar oldu. Pandemiden çıkışla birlikte özellikle 2021 sonuna rezervlerimiz artarak 111 milyar dolar seviyesine ulaştı. Yaşadığımız onca sınamayı başarıyla geçerek resmi rezervlerimizi korumayı başarmışız."