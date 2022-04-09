Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Deniz Karakol Gemisi’nin üretimi başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için yerli ve gelişmiş teknolojilere sahip bir şekilde inşa edilecek olan Açık Deniz Karakol Gemisi'nin (ADKG) üretimine geçildiğini duyurdu. Geminin teknik özelliklerine ait bilgilerin yer aldığı bir gönderiyi sosyal medya hesabından paylaşan MSB, şu ifadelere yer verdi: