TBMM Başkanı Şentop: Balkanlara hizmet ve destek bizim için vefa borcudur

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen 'Vakıf Buluşmaları' kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı Bağışçıları ve Balkan STK'ları İftar Programı'na katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katıldığı program, Üsküdar'daki Cemile Sultan Korusu'nda gerçekleşti.

BALKANLARA HEPİMİZİN BORCU VAR

İftar programına katılanların Ramazan ayını tebrik eden Prof. Dr. Şentop, "Balkanlara hepimizin borcu var. Her şeyden önce unutmamak ve unutturmamak gibi bir sorumluluğumuz var. Ülkemizin başta Trakya'yı içeren Marmara bölgesi olmak üzere, bütün bölgelerinin çok yoğun olarak bir muhaceret bağlantısı var. Balkan kökenli, muhacir, göçmen, Rumelili, mübadil, Arnavut, Boşnak, Prizrenli, Üsküplü, Giritli, Batı Trakyalı, soydaş, dindaş, Yugoslav, Makedon, Bosna ve Bulgaristan göçmeni gibi sıfatları taşıyan milyonlarca insan bu bağlantının daha özel isimlendirilmiş gruplarıdır. Aidiyetinizi nasıl ifade ederseniz edin; 'Evladı Fatiha'nın varisleri olarak tekrar ifade ediyorum, Balkanlara hepimizin borcu var. Çocuklarımıza, torunlarımıza, köklerini dedelerini, ecdatlarını anlatmak ve bu şuur üzerine onların büyümesini sağlamak mecburiyetindeyiz" şeklinde konuştu.

GELECEK NESİLLERE AKTARMALIYIZ

Türkiye'de 40 şehirde yaklaşık 2 bin Balkan kökenli vakıf ve derneğin olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şentop, "Balkan coğrafyasında hatırı sayılır bir ticari büyüklüğümüz de var ancak yeterli değil. Hem ekonomik olarak hem de sosyo-kültürel olarak daha fazla bir ve beraber olmaya, birlikte hareket etmeye ve bunu daha da kuvvetlendirmeye ihtiyacımız var. Türkiye'nin son 20 yılda, yaklaşık 15 kat artan ihracatı var, Balkan ülkelerine ama elbette yetmez. Yapılacak ne varsa devlet-millet el ele, bir ve beraber hareket etmeliyiz. Sırbıstan, Bosna-Hersek, Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Bulgaristan ile var olan ticaret hacmimizi artırırken ve tabii ki sosyal ve kültürel bağlarımızı gelecek nesillere aktarmayı önemli vazife bilmeliyiz. Balkan coğrafyasındaki gençlerimizi, yaşadıkları topraklarda, dini ve kültürel olarak sahip oldukları medeniyet dairesinde, onlara rehberlik etmeli, kendilerini inşa ederken onlara destek olmalıyız" ifadelerini kullandı.