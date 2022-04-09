Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıl dönümünde görsel şölen

Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü kapsamında Galata Kulesi'nde video ve fotoğraf gösterisi yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan video ve fotoğraf gösterimi vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi.





BEĞENİYLE İZLENDİ



Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümünde Beyoğlu tarihi Galata Kulesi önünde yapılan etkinliğe İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.

Etkinlikte emniyet müdürlüklerinden polisler ile zırhlı polis aracı, atlı polisler, narkotik köpekleri ile çeşitli şube ve birimlerden polisler de hazır bulundu.

Vatandaşlarla birlikte video ve fotoğraf gösterisini izleyen Aktaş, polislerle sohbet etti.