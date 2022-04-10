AK Parti, Ankara’da ulaşım zammının öğrenciler için geri çekilmesi amacıyla önerge verecek

Köse, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'daki öğrencilere ulaşımla ilgili destek vermek, bütçelerine katkı sağlamak istediklerini belirtti.
Murat Köse, "Yüzde 50'lik zammı geri çekip, öğrenci EGO abonman aylık kart ücreti 90 lira değil de 60 lira olsun diye Büyükşehir Belediye Meclisine önerge vereceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
SON DAKİKA: AK Parti harekete geçti! İstanbul'da öğrenci akbiline yapılan zam kaldırılacak...
Ankara'daki öğrencilerimize— Murat Köse 🇹🇷 🦩🚀🏹 (@MuratKoseMamak) April 10, 2022
Ulaşımla ilgili destek verelim,
Bütçelerine katkı sağlayalım istiyoruz.
🔻Yüzde 50'lik Zammı geri çekip
Öğrenci EGO abonman
Aylık Kart ücretini
90 TL değil de,
60 TL olsun diye,
Büyükşehir Belediye Meclisine önerge vereceğiz.
Şimdiden hayırlı olsun pic.twitter.com/lTo8T9Uq9M