Askeri araç kaza yaptı: 2 şehit, 3 asker yaralı

Adana'da jandarma minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.Kaza Kozan ilçesi, Kozan-Adana Karayolu Mansurlu Kavşağı'nda meydana geldi. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait minibüs ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada göreve giden minibüsteki Astsubay Burak Şahin ile Uzman Çavuş Yusuf Avan şehit olurken, 3 asker de yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.Şehit Astsubay Burak Şahin'in Malatya, Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın ise Osmaniye nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenildi.