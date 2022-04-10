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Giriş Tarihi: 10.4.2022 22:21 Son Güncelleme: 10.4.2022 22:43

Başkan Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Başkan Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kuruluşundan bugüne teşkilatımızda görev yapan ve gerektiğinde canlarını vermekten çekinmeyen tüm polislerimizi şükranla, tazimle, rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne teşkilatımızda görev yapan ve gerektiğinde canlarını vermekten çekinmeyen tüm polislerimizi şükranla, tazimle, rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı
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