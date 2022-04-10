Başkan Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne teşkilatımızda görev yapan ve gerektiğinde canlarını vermekten çekinmeyen tüm polislerimizi şükranla, tazimle, rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.