Başkanımız Z kuşağının dilinden anlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam İstanbul Beşiktaş'ta bir öğrenci evine iftar misafiri oldu. SABAH, o iftara katılan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine duygularını sordu. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü öğrencisi Abdullah Emirhan Ünal, Başkan'la iftar akşamını anlattı.Cumhurbaşkanı'mız her alanda çok donanımlı biri. Z kuşağının dilinden kesinlikle anlıyor. Gelecekle ilgili konuştuk. Teknolojiden, teknoparklardan, yurtdışından, bilişim vadisinden konuştuk. Bize 'Dünyadaki tüm teknolojik gelişmeleri takip etmelisiniz. Kendinizi her alanda geliştirin, devletiniz gençlerin yanında' dedi. Bizim fikirlerimizi önemsedi ve bize fikirlerimizi sordu, bizi dinledi. Bizim soru sormadığımız anlarda, "Eee gençler siz anlatın biz dinleyelim" dedi.Kapıdan girerken biz çok gergindik. Onu bugüne kadar sadece televizyonda görmüştük. İlk kez yüz yüze gelecektik ve birlikte yemek yiyecektik. Ama kapıdan girer girmez bize olan samimiyetini yaptığı esprisi ile hissettik ve rahatladık. Yanında gayet rahat konuştuk. Mesela terlik uzattık kendisine, bize gülümseyerek 'Çorapla daha iyi değil mi?' dedi. Hiç beklemezdik bu cevabı. Gerçekten samimi, esprili biri. Devlet başkanı evimize geldi ama sanki birimizin amcası ya da dedesi gelmiş gibiydi her anlamda, öyle bir samimiyetle ilerledi zaman.Başkanımız bize de manda yoğurtlu tarifini verdi. "Gençler siz yorgun oluyorsunuzdur. Güç toplamanız için bu formülü yemelisiniz" dedi. Sağlıklı beslenmemiz gerektiğinden bahsetti.Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni bir kampüs devredildi Marmara Üniversitesi'nin, Anadoluhisarı tarafında. Oradan bahsettik. Cumhurbaşkanı'mız gençlik yıllarında maç yaparmış, bize o günleri anlattı. Çok keyifliydi.Abdullah Emirhan Ünal, "Evimiz dağınıktı. Cumhurbaşkanı'nın geleceğini öğrenince toplayıp temizledik. Öğrenci evinde genelde iftarda menemen yiyoruz. Başkan Erdoğan'a da ezogelin çorbası ve menemen yaptık. O da bize tatlı olarak güllaç getirdi, sağ olsun" dedi.