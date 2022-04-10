Bu görsel şölen için desteğimiz sürecek

Başkan Erdoğan himayesinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bugün Bodrum'dan başlayacak ve 17 Nisan'da İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi önünde sona erecek. Başkan Erdoğan, organizasyon tanıtım kitapçığı için makale kaleme aldı:Dünyanın tek 'kıtalararası bisiklet turu' olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 57'ncisi vesilesiyle dünyanın farklı ülkelerinden sporcuları bir kez daha Türkiye'de misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 1963 yılında Marmara Turu ile başlayan, 1965'te uluslararası standarda kavuşan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun başarı grafiğini her sene artırmasından memnuniyet duyuyoruz. Turun takımlarımızla birlikte sporseverlere ve vatandaşlarımıza da görsel bir şölen sunacağına inanıyorum. Hem ülkemizin tanıtımı hem de bisiklet sporunun teşviki ve sevdirilmesi bakımından önemli katkıları olan bu organizasyonu Cumhurbaşkanı olarak desteklemeye devam edeceğiz.