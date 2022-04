Dünyaya vicdan dersi verdik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün iftarını Baltalimanı Polis Evi'nde sahil güvenlik görevlileri, jandarma, bekçi ve polislerle birlikte yaptı. Konuşmasında terörle mücadeleye vurgu yapan Başkan Erdoğan, özetle şunları söyledi:Türkiye, uzun süren terörle mücadele döneminde askeriyle, polisiyle, jandarmasıyla, güvenlik korucusuyla, diğer kamu görevlileriyle, vatandaşıyla on binlerce şehit vermiş bir ülkedir. Buna rağmen terörle mücadeleyi daima hukuk devleti sınırları içinde yürüttük, hele hele insanlıkla bağdaşmayan yöntemlere asla tevessül etmedik.Emniyet teşkilatımızın, jandarmamızın, sahil güvenliğimizin takdire şayan bir iş birliği ve koordinasyon içinde yürüttüğü çalışmaların meyvelerini en güzel şekilde topladık. Hamdolsun sınırlarımız içinde bitirme noktasına getirdiğimiz terörle mücadele sürecimizi alnımızın akıyla bugünlere ulaştırdık. Artık terör örgütlerinin bize saldırmasını beklemiyor, onları sınırlarımız ötesinde gizlendikleri inlerinde bulup tepelerine biniyor, başlarını eziyoruz.Zaman zaman özellikle polislerimizin üzerine gelindiğini görüyoruz. Sizler bunlara aldırmayın, sadece vazifenize odaklanın. Cumhurbaşkanı olarak, görevini hukuk içinde yapan personelimizin sonuna kadar yanındayım.Türkiye, bölgesindeki krizlere, sığınmacı akınına, iç ve dış nice provokasyon girişimine rağmen dünyanın en huzurlu, en güvenli ülkelerinden biri olarak öne çıkmıştır. Güya medeni, güya insan hakları savunucusu Avrupa'nın denizlerde ölüme terk ettiği sığınmacıları kurtararak tüm dünyaya vicdan ve ahlak dersi verdik.Son dönemde asayişten uyuşturucuyla mücadeleye, organize suçların önlenmesinden trafik hizmetlerine, kıyılarımızın güvenliğinden uluslararası misyon faaliyetlerimize kadar geniş bir alanda tarihimizin en önemli başarılarını elde ettik.Tabii bu tablonun ortaya çıkmasında, 15 Temmuz'un ardından güvenlik kurumlarımızda gerçekleştirdiğimiz reformların önemli bir etkisi vardır. Güvenlik kurumlarımızı sadece FETÖ'den temizlemekle kalmadık, kapasitelerini de fevkalade arttıracak reformlar gerçekleştirdik. Toplumun can ve mal güvenliğine yönelik her türlü tehditle özellikle mücadele etmek devletin asli görevidir. Ancak bu şekilde sınırlarımızı da bayrağımızı da anayasamız ve yasalarımızı da kurumlarımızı da anlamlı hale getirebiliriz.Bireyde her işin başı sağlık iken toplumda her işin başı güvenliktir, huzurdur. Sizler bu huzurun teminatı olan güvenlik güçlerimizin temsilcilerisiniz.Bu arada Başkan Erdoğan'ın 11 Nisan'da Ürdün'e gerçekleştireceği duyurulan ziyaretin Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'ın acil ameliyatı nedeniyle ertelendiği belirtildi.