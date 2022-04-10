İstanbullu öğrencilere müjde

Öğrencilerin büyük tepkisine yol açan ve çeşitli protestolara sebep olan İstanbul'daki ulaşım zammına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhur İttifakı sessiz kalmadı. AK Parti ve MHP'li İBB Meclisi üyeleri yaptıkları değerlendirmede, öğrencilerin son ulaşım zammından muaf tutulması için harekete geçti. Esenler Belediye Başkanı ve İBB Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu yaptığı açıklamada, İBB tarafından alınan yüzde 40'lık toplu ulaşım zammının öğrencilere yansıtılmaması için hazırladıkları teklifi, yarın İBB Meclisi'ne sunacaklarını söyledi. Öğrenciler için geçersiz olacak yüzde 40'lık zammın da İBB tarafından sübvanse edilmesi istenecek. Cumhur İttifakı'nın teklifi İBB yönetimi tarafından kabul edilirse 3 milyondan fazla öğrenci ulaşım zammından muaf tutulacak ve rahat bir nefes alacak.