Karadeniz’deki gemilere ‘Harp Sigortası’

Karadeniz'debaşıboş dolaşan mayınlar ve savaşın getirdiği riskler sebebiyle gemi ticareti yapan işletmeciler için Harp Sigortası Sistemi devreye girdi. Sigortacılık Kanunu kapsamında, sivil deniz ve hava araçları ile Ukrayna veya Rusya Federasyonu'na yapılacak seferlerde taşınan yolcular, mürettebat, yük ve bu araçların kendilerinde meydana gelebilecek bedeni ve maddi zararlar ile bu araçların sorumluluğuna ilişkin olarak sigorta teminatı verilmesi için Özel Riskler Yönetim Merkezi görevlendirildi. Özel Riskler Yönetim Merkezi'nin bu görevi yıl sonuna kadar sürdürmesi de kararlaştırıldı.