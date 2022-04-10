Mayınlar bilerek bırakılmış olabilir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karadeniz'de arka arkaya bulunup imha edilen mayınlar ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Mayınlar ile ilgili teknik detayları paylaşan Akar, "Bizi sıkıştırmak için NATO'ya ait mayın tarama gemilerinin Karadeniz'e girmesi için bir plan dahilinde de bu mayınlar bırakılmış olabilir" mesajı verdi. Son yapılan AK Parti MKYK toplantısında savunma sanayii projelerini anlatan Milli Savunma Bakanı Akar, "Daha önce hiç savunma sistemi yokken, şimdi denizaltıları bile kendimiz yapıyoruz. İHA'lar, SİHA'lar var. Filipinler'e ATAK helikopteri sattık. 4-5 sene önce kendi piyade tüfeğimizi yapamıyorduk. Ama şimdi bakın savunma sanayii ile ilgili ihracata başladık" dedi.Akar, bu mayınlarla ilgili başka iddialar bulunduğunu da belirterek, "Mesela şu da olmuş olabilir; belki NATO'ya ait mayın tarama gemilerinin Karadeniz'e girmesi için bir plan dahilinde de bu mayınlar bırakılmış olabilir. Bizi sıkıştırmak için. Ama biz Montrö Antlaşması'nın kurallarına bağlı kalacağız. Karadeniz'e savaş gemilerini sokmayacağız. Karadeniz'in savaşa çekilmesine müsaade etmeyeceğiz. Biz kesinlikle Karadeniz'de bir savaşın olmasını istemiyoruz" mesajı verdi.Akar'ın paylaştığı bir başka bilgi de oldukça dikkat çekiciydi. Akar, "Bu mayınlar halatından kopunca normalde kendini kilitliyor. Ama imha edilen mayınlarda böyle bir sistem, yani kilitlenme olmadığını gördük" dedi. Bu nedenle mayınların bilerek bırakılmış olabileceği iddialarına da dikkat çeken Akar, "Mayınlarla ilgili gözlemlerimiz ve araştırmalarımız sürüyor" bilgisini verdi.