177’nci yıl gururu

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci yılı, yurdun dört bir yanında kutlandı. Tokat'taki törene resmi üniformalarıyla katılan komiser karı-koca çift Fatma Duygu ve Uğur Şerifoğlu ve polis üniforması giydirdikleri 1 yaşındaki kızları Nil Miray ilgi odağı oldu. Bir kadın Çevik Kuvvet Polisi de yine töreni polis üniforması giydirdiği minik kızıyla katıldı. Kırıkkale'deki törende, bir süre önce işaret dili eğitimi alan Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çektikleri kliple bazı sözleri işaret diliyle anlattı.Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi mehteran ekibi ve motosikletli polisler gösteri yaptı.Bolu'daki törene, 15 Temmuz darbe girişimi akşamı İstanbul'da görev yaparken, hain terör örgütünün silahlı saldırıcı sonucu şehit düşün 2 yıllık polis memuru Bolulu Ozan Özen'in annesi Emine ve babası Metin Özen'de törenlere katıldı. Bolu Emniyet Sadettin Aksoy, "Biz polisiz, M.Ö. 209 yılında Met Han ilk Türk ordusunu kurduğundan ilk polis teşkilatını da kurmuştu aslında. Uygurlar 'Yasavul' dedi. Göktürkler 'Börüler Teşkilatı', Selçuklular 'Şahne' dedi.Osmanlılar ise Subaşı. 10 Nisan 1845'de polis oldu adımız, öyle de devam etti" dedi. Konya'daki törende Emniyet Müdürü Engin Dinç, "Şehit olma sırası bize geldi diye sevinen şehitlerimizin kanlarıyla yıkanan bu topraklarımızı hainlere dar edeceğiz" dedi. Manisa Alaşehir'de şehit polislerin mezarları başında dua edildi. İstanbul'da Taksim ve Vatan Caddesi'nde törenler düzenlendi.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti. Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne teşkilatımızda görev yapan ve gerektiğinde canlarını vermekten çekinmeyen tüm polislerimizi şükranla, tazimle, rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yayımladığı kutlama mesajında "Türk Polis Teşkilatı her gün daha da gelişerek dünya ölçeğinde bir emniyet teşkilatı olma karakterini sürdürdü. Aziz milletimizin gözbebeği olan polislerimizi ve ailelerini sevgi ve saygılarımla selamlıyorum" dedi. ANKARAİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında "Türk Polis Teşkilatı her gün daha da gelişerek beşeri- teknik kapasitesi ve teknolojisi ile dünya ölçeğinde bir emniyet teşkilatı olma karakterini sürdürdü. Türk Polisinin koronavirüs salgınından doğal afetlere kadar çok geniş bir yelpazede kamu düzenini korumak için ortaya koyduğu bu çabasını, sayılara yansıyan başarılarla taçlandırmıştır. 2017-2021 arasında evden hırsızlıkta yüzde 42, yankesicilik ve kapkaç olaylarında yüzde 70, madde bağlantılı ölümlerde yüzde 76.7 azaldı. Aziz milletimizin gözbebeği olan polislerimizi ve ailelerini sevgi ve saygılarımla selamlıyorum" ifadeleri yer aldı. ANKARA/ SABAH