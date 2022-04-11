6’lı blokta aday çıkmazı

Son seçimlerde hüsrana uğrayan CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği Millet İttifakı 2023 yılında yapılacak seçime az bir süre kala ittifak çemberini genişletmek için çaba sarf ediyor, Aralarına Saadet Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti ile Gelecek Partis'ini de alan "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi" getirmek hayali ile yola çıkan bloğun liderleri bugüne kadar 2 kez bir araya geldi. 24 Nisan'da 3. kez bir araya gelmeyi planlayan muhalefet partileri mutabakat metnine imza atmak dışında cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda ne uzlaşma sağlayabildi ne de bir varlık gösterebildi.Kılıçdaroğlu 5 partiyi kontrol altında tutarak kendini ön plana çıkarmaya gayret ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adı ön plana çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da oyundan düşmemek için çabalıyor. Kamuoyu anketlerinde ise Kılıçdaroğlu'nun Yavaş ve İmamoğlu'nun çok gerisinde kalması dikkat çekiyor. CHP tabanında ise Yavaş'a karşı temkinli yaklaşılarak "bizden değil" vurgusu yapılıyor. Öte yandan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve SP Genel Başkanı Temel Koramollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan bir tutum içinde hareket ediyor. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise sessizliğini koruyor.Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ise, 'Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de benim kanaatim, mutlaka biz bir araya gelerek, herkesin ittifak edeceği bir kişiyi aday göstermemiz gerekir" görüşünü ısrarla sürdürüyor.İYİ Parti Genel Başkanı Akşener daha önceleri Ekrem İmamoğlu'nu işaret ederken Parti Başkanlık Divanı'nda yaptığı son değişiklikle Kılıçdaroğlu'na yeşil ışık yakan bir pozisyon içine girdi. CHP-HDP arasındaki örtülü ilişkiye karşı çıkan Yavuz Ağıralioğlu'nu, Akşener Genel Başkan Yardımcılığından almıştı. Ağıralioğlu terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ve Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamalarıyla CHP yönetimini rahatsız ediyordu.6'lı blok 3. kez DP Genel Başkanı Uysal'ın ev sahipliğinde 24 Nisan'da bir araya gelecek. Birbirine benzemez 6 siyasi partinin liderlerinin bu toplantıda da kamuoyunu ikna edecek bir karar alamayacakları ve sadece görüntü vererek gündem oluşturmaya çalışacakları belirtiliyor. ANKARA