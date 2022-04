Bakan Nebati, Mardin’de iftar programına katıldı

STK Temsilcileri, Kanaat Önderleri ve Yerel Yöneticiler ile İftar Programında bir araya gelen Bakan Nebati yaptığı konuşmada birlik beraberlik mesajları verdi. Bir araya gelmeyi, birlikte olmayı, birlikte iftar açmayı, dua etmeyi özlediklerini belirten Bakan Nebati, ''Çok şükür salgının o sert yüzü, yorucu yüzü bir tarafta kaldı. Artık işimize, gücümüze bakıyoruz, iftar sofralarında bir araya geliyoruz ve ramazan ayının bize vermiş, bahşetmiş olduğu o rahmani duyguyla bölüşüyor, paylaşıyor ve ibadetlerimizi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Mardin ve Türkiye'nin birlikte büyüdüğünü vurgulayan Bakan Nebati konuşmasını şu şekilde sürdürdü, ''Mardin bölgenin önemli ve güzel şehirlerinden biri tarım, ticaret ve turizm şehri. Mardin üretiyor, ürettiğini paylaşıyor. Mardin 1 milyar dolara yaklaşan ihracatıyla bu ülkede farklılığını ortaya koyuyor. Mardin ile beraber Türkiye de büyüyor. Türkiye işine bakıyor, yoluna devam ediyor ve her gelen zorluğun üstesinden öylesine geliyor ki palazlanıyor, güçleniyor. Çünkü şunu biliyorum ki her kriz, her sıkıntı, her zorluk aşıldığında bünyemiz, ülkemiz, toplumumuz, devletimiz güçleniyor. İnsanımız daha olgunlukla bakıyor, dünya ülkemize bir başka önem veriyor. Çünkü biliyorlar ki 21. yüzyıl, yani bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı. Bu ülke son 20 yıldır ortaya koymuş olduğu performans ve özellikle salgın döneminde ortaya koymuş olduğu pozitif ayrışma gücüyle dünyanın en gelişmiş ülkeleri dahil olmak üzere, dünya küçülürken büyüyen, dünya tek haneli büyürken çift haneli büyüyen ve üreten, istihdamını artıran, ihracatını artıran, üretimini çeşitlendiren ve salgın krizinde bile 30 milyona yakın turisti kabul eden, 24,5 milyar dolar gelir elde eden, farklılığını kanıtlayan bir ülke. Bugün bu ülke İHA'sıyla, SİHA'sıyla, savunma sanayinde ortaya koymuş olduğu ileri teknolojik ürünleriyle, sağlık sektöründeki başarılarıyla, ulaşımdaki başarılarıyla, altyapı yatırımlarını tamamlamış ve 2023'e bu ülkeyi şahlanan ülkeler seviyesine getirecek bütün işlemleri çoğuyla tamamlamış bir ülke. Bundan sonrası ne olacak 2023'te kendi aracımızla elektrikli aracımızla yollara çıkacağız. Karadeniz'deki gazın vanasını açacağız. Nükleer santralimizin ilk ünitesini açmış olacağız. 2023'te yatırımlarını tamamlamış bir ülke olarak ileri teknolojilerle donatılmış mega sanayi merkezleriyle farklılığı daha da geliştirecek. Bu ülke Mardin'iyle, Burdur'uyla, Edirne'siyle, Ağrı'sıyla, Trabzon'uyla, Ankara'sıyla bir bütünlük içerisinde başarıdan başarıya koşmaya devam edecek ve herkesin, her kesimin taleplerini en ideal şekilde de karşılayan bir ülke. İşte muhtarlarımız burada, muhtarlarımızın maaşlarını asgari ücrete getirdik ve yasası da geçti inşallah resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek. Sabit gelirliler başta olmak üzere Türkiye'deki her kesimin ihtiyaçlarını en iyi şekilde giderecek bir yönetimle yönetildiğini iyi biliyor."

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ise birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, ayrıştırmaya, bölmeye çalışanlara verilecek en güzel cevabın birliktelik olduğunu söyledi.

Vali Demirtaş konuşmasını şöyle sürdürdü, ''Rengimiz, kökenimiz, memleketimiz, mezhebimiz ne olursa olsun, aynı iftar sofrasının etrafında bir araya geliyoruz. Soframızı, ekmeğimizi, yemeğimizi kardeşlerimizle bölüşüp paylaşıyoruz.O sebeple sadece bu iftar sofrası dahi cümle âleme vereceğimiz en güçlü birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajıdır. Bizim sergileyeceğimiz fotoğraf, işte bu fotoğraftır. Bizi ayrıştırmaya çalışanlara, farklılıklarımızı zenginlik olarak değil de bölünme, parçalanma sebebi olarak görenlere vereceğimiz en güçlü cevap budur. Biz bu coğrafyanın bin yıllık sahibi, sonsuza kadar da bu topraklarda yaşama kararlılığında olan kadim bir milletiz. Değişen dünya düzeninde üzerimize farklı oyunlarla gelseler bile, biz bu oyunların tümünü bozacak güç ve kudrete sahip bir milletiz.Birlik ve beraberlik, her türlü bela ve musibetin ortadan kaldırılmasının en büyük ilacıdır. Hepimiz el ele, gönül gönüle vererek karşılaştığımız sıkıntıların üstesinden geleceğiz. Evlatlarımıza daha huzurlu, daha yaşanabilir bir memleket bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu kutlu yolculukta, Rabbim yardımcımız olsun. Birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Gönüllerimizi, kalplerimizi birbirimize ısındırsın.''

