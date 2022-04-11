Emine Erdoğan: "Sıfır Atık Projemiz dünya markası oldu"

Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi'nde gelinen son durumu Anadolu Ajansı'na değerlendirdi. İşte First Lady'nin sorulara verdiği yanıtlardan satırbaşları;

Gelecek nesillere tertemiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakmak kadar yaşanabilir bir dünyanın önde gelen mimarları arasında yer almak gibi önemli bir hedefimiz var. Sıfır Atık Projesi benim hayallerimin çok daha ötesine geçti. Bugün projenin ülkemizde 7'den 70'e hemen herkes tarafından bilindiğine şahitlik ediyorum. Sıfır atık kavramı artık hepimizin hayatına girdi. 2023'e kadar Sıfır Atık Projesi'ni ülke çapında yaygınlaştırma hedefimiz var. Sınırları aşarak bir dünya markası haline gelen Sıfır Atık Projesi ile alınan sonuçlardan gurur duyduk. Projemiz geçen yıl BM'nin iki önemli kurumu UNDP ve UN HABİTAT'tan özel çevre ödüllerine layık görüldü. Sıfır Atık Projesi 2019'da OECD ülke raporunda 'Umut Vadeden Proje' olarak örnek gösterildi. Son olarak Akdeniz Parlamentosu'nda 21 Akdeniz ülkesinin çok sayıda projeyle katıldığı yarışmada en iyi proje seçildi.

2019'da denizlerimiz için başlattığımız 'Sıfır Atık Mavi' projesi de Sıfır Atık Projesi'nin kardeşi. Sıfır Atık Mavi projesi hem var olan atıkları temizlemeyi hem de yeni atıkların oluşmasını engellemeyi amaçlıyor. Ülkemizin 760 kuruluşu 'Sıfır Atık Mavi' sözü verdi. STK'lar, belediyeler ve gönüllüler de çok destek veriyor. Çalışmalarla deniz suyu kalitesinde büyük iyileşmeler görülüyor. Ülkemiz 2021 yılında 519 Mavi Bayrak'lı plajımız ile dünyada üçüncü sırada yer aldı. 2023 için hedefimiz dünya birincisi olmak. Salda Gölü, Van Gölü milletimizin de sahiplendiği bu projeyle korunuyor.