Murat Kurum: Konya şehri milli duruşun adresi olmuştur

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlbank Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Konyalılar İftar Buluşması"nda yaptığı konuşmaya tüm Konyalıları selamlayarak başladı.

Konya'nın tarih boyunca bilimin, sevginin, kardeşliğin ve yiğitliğin merkezi olduğunu söyleyen Kurum, Konyalıların her zaman hakkın, hakikatin, mazlumun ve mağdurun yanında durduğunu, ilmin, bilimin tarafında olduğunu ifade etti.

Buna tarihin şahit olduğunu ve 50-60 yıl önce, Türkiye'nin yerli ve milli siyasetine öncülük ettiklerini dile getiren Bakan Kurum, Konya'nın her dönemde belediyecilikte dünya markası bir şehir olduğunu ifade etti.

Bakan Kurum, "Bugün yine Sayın Cumhurbaşkanımızın, milletimizin önüne hedef olarak gösterdiği Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devriminde de aslında yine öncülük eden il olduk, şehir olduk, en büyük adımı biz attık. Cumhuriyet tarihinin en katılımlı, şeffaf, gençlerin, kadınların, sivil toplum örgütlerinin, toplumun tüm kesimlerinin katıldığı bir İklim Şurası'nı da Konya'da düzenledik." diye konuştu.