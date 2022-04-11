Öğrenciye zam muafiyeti CHP ve İYİ Parti’yi kızdırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Nisan ayı 1'inci oturumu Saraçhane'deki meclis salonunda gerçekleşti.

Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul tarafından yönetilen mecliste, tamamlanan 2021 yılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Denetim Raporu okundu. Raporda İBB yönetiminin usulsüzlükleri tek tek ortaya çıktı.





'15 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI'

Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar tarafından okunan raporda, İBB yönetiminin 2 buçuk yılda 15 bin kişi ekmeğinden edildiği belirtildi. Kaynar, İBB'nin işten çıkarttığı kişilere ilişkin de "Sosyal demokrat olduğunu iddia eden partinin yönettiği bir belediye tarafından 15 bin kişi işten çıkarıldı. Yerine ise 45 binden fazla insan alındı" diye konuştu.

Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar tarafından okunan Denetim Raporu'nun ardından gündemde yer alan maddeler ele alındı.





ARAŞTIRMA KOMİSYONLARININ ÇALIŞMA SÜRELERİ UZATILDI



Gündem maddeleri öncesinde ise İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz tarafından raylı sistem hatları ve lastik tekerlekli olarak faaliyet gösteren ulaşım araçlarına etkilerinin tespit edilmesi, İstanbul'un genel olarak trafik ve ulaşım sorunlarına dönük olarak bütüncül bir stratejik raporla meclisin bilgilendirilmesi amacıyla ulaşım ve trafik komisyonu inceleme ve araştırma komisyonun Mayıs ayına kadar görev süresinin uzatılmasını teklif karar olarak sundu. Türkyılmaz ayrıca, Yatırım ve Proje İzleme komisyonun çalışma süresinin Temmuz ayına kadar ek süre verilmesini teklif karar sundu. Ayrıca, İETT araç alım ve bakım işleri, inceleme ve araştırma komisyonun görev süresine Haziran ayına kadar ek süre verilmesini teklif karar olarak sundu. Araştırma ve inceleme komisyonlarının görev sürelerinin uzatılması oybirliğiyle mecliste kabul edildi.

Türkyılmaz son teklifinde ise İBB yönetimi tarafından 6 Nisan'da yapılan ve 9 Nisan'da uygulamaya konulan yüzde 40'lık zammı gündeme getirdi. AK Parti ve MHP tarafından oluşturulan Cumhur İttifakı adına konuşan Türkyılmaz, yapılan zamdan öğrencilerin muaf tutulmasını ve önceki fiyat olan 78 liradan aylık abonmanlığa devam etmesini önerdi. 109 lira olan yeni ücretten kaynaklanan 31 liralık farkın ise İBB yönetimi tarafından İETT'ye sübvanse edilmesini istedi.





ÖĞRENCİLERDEN YÜZDE 40'LIK ZAM GERİ ÇEKİLSİN TEKLİFİ



Türkyılmaz yaptığı konuşmada, "UKOME'nin 24 Aralık 2021'de 1 Ocak'tan geçerli olacak şekilde toplu ulaşıma yüzde 36.2'lık bir zam kararı alınmıştır. Daha sonra 6 Nisan'da İBB'nin ısrarlı teklifleri üzerine UKOME üyelerinin çoğunluğunun şerhine rağmen toplu ulaşıma yüzde 40'lık bir zam daha uygulamaya konulmuştur. Söz konusu zamlar sebebiyle başta öğrencilerimiz olmak üzere İstanbullular maalesef mağdur edilmiştir. İstanbulluların mağduriyetinin hafifletilmesi, özellikle öğrenci kardeşlerimize yapılan zamlardan en az etkilenmelerini sağlamak adına hem İETT gibi köklü kurumlarımızı korumak hem de öğrencilerimizin yükünü hafifletme sorumluluğuyla Cumhur İttifakı olarak öğrenci kardeşlerimize yapılan yüzde 40'lık zammın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sübvanse edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Meclise sunmuş olduğumuz bu teklifle birlikte 78 TL'den yüzde 40'lık zamla yani 31 TL artışla 109 TL'ye yükselen aylık öğrenci abonman ücretinin artan 31 TL'lik zam farkının İBB tarafından sübvanse edilmesi öğrencilerden eski tarifede olduğu gibi 78 TL alınmasına devam edilmesi ve ayrıca aylık indirimli öğrenci İstanbulkar'a sahip öğrencilerimizin de tek geçişte yüzde 40'lık zamla 3. 74 TL ödedikleri ücretin yeniden 2. 67 TL şekilde uygulamaya devam edilmesine ve teklifimizin gündeme ilave edilerek ilgili komisyonlara havale edilmesini saygılarımızla arz ve teklif ederiz" dedi.



CHP VE İYİ PARTİ GRUBU KARŞI ÇIKTI

AK Parti ve MHP grupları tarafından oluşturulan Cumhur İttifakı'nın teklifine CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı meclis üyeleri tepki gösterdi. AK Partili Türkyılmaz'ın konuşmasının ardından söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, "Sadece siyaset yapmak ve bir yere mesaj vermek umuduyla yapılmış bir hamleyi görüyorum burada. Çok net. Tamamen popülist siyaset yapma amacı içerisinde olduğunu görüyoruz ama bundan nafile çabalar. Biz AK Parti'nin stratejisinin İBB'nin gelirlerini azaltmak ve giderlerini çoğaltmak üzere olduğunu biliyoruz. İETT'yi zaten sübvanse ediyoruz ancak 3 milyar TL gelir beklediğimiz yerden bizim 1 milyar TL'mizi muhafaza etmemiz bekleniyor" dedi.

CHP grubunun ardından söz alan İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı ise dünya genelindeki ulaşım ücretleri ve sübvansiyonları hakkında konuştu AK Parti'nin önerisinin kabul edilemez olduğunu aktardı.



'İYİ PARTİ'NİN BİR REKLAM PARASI BİLE ETMİYOR'



Konuşmaların ardından söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ise İBB yönetiminin İYİ Parti'nin reklam ve tanıtım gideri olan 80 milyon TL'yi ödediğine atıfta bulunarak "Şimdi Büyükşehir Belediyesi o kadar çok şey sübvanse ediyor ki bir partinin reklam giderlerini bile sübvanse ediyor. Şimdi Tarık Bey hesaptan bahsetti ya. Hesap yaptık 700 bin öğrenci abonman var. 31 lira indirim sübvanse edilse 12 ay ile çarptığımızda İETT'nin İBB'ye yıllık maliyeti 260 milyon TL. Bir partinin reklam gideri bile değil. Dolayısıyla öğrencilerin harçlığının burada siyasi polemik konusu yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Türkiye petrol üreten, doğal gaz üreten bir ülke değil. Bunu çok iyi biliyorlar. Topu taça atmaya çalışmasınlar" diyerek yanıt verdi.



İHTİSAS KOMİSYONLARI ÜYELERİ VE ENCÜMEN ÜYELERİ SEÇİLDİ



İBB meclisinde ayrıca ihtisas komisyonlarına başkan, başkan yardımcısı ve üye seçimleri yapıldı. Komisyonlarda AK Parti'den 5 CHP'den ise 3 meclis üyesi yer aldı. Yapılan Encümen seçimlerinde ise AK Parti 159 oy, CHP ise 102 aldı.