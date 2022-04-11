Örgütün “sözde serrehberi” yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2016 yılında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan Ayşe Erkan'ı yakaladı.

Erkan'ın, FETÖ/PDY terör örgütünün dershane yapılanmasında "sözde serrehber" (Örgüte ait okul ve dershanelerde çalışan öğretmenlerden sorumlu kişi) olarak görev yaptığı, hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hüküm bulunduğu ve Bylock kullanıcısı olduğu belirlendi. FETÖ üyesi Ayşe Erkan, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.