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Giriş Tarihi: 11.4.2022 15:00 Son Güncelleme: 11.4.2022 15:00

Örgütün “sözde serrehberi” yakalandı

ATA GÜNDÜZ KURŞUN ATA GÜNDÜZ KURŞUN
Örgütün “sözde serrehberi” yakalandı

Afyonkarahisar’da FETÖ’ye yönelik yapılan operasyonda, örgütün sözde serrehberi olan bir kadın yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2016 yılında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan Ayşe Erkan'ı yakaladı.

Erkan'ın, FETÖ/PDY terör örgütünün dershane yapılanmasında "sözde serrehber" (Örgüte ait okul ve dershanelerde çalışan öğretmenlerden sorumlu kişi) olarak görev yaptığı, hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hüküm bulunduğu ve Bylock kullanıcısı olduğu belirlendi. FETÖ üyesi Ayşe Erkan, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

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Örgütün “sözde serrehberi” yakalandı
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