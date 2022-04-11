Sanatçılara ilham veriyor

EMİNE Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi'ne, Ankara'daki atölyesinde Sıfır Atık Tasarımcısı Banu Aylin Yaylacı, sanatıyla katkı sağlıyor. Tavaları, kolonya şişelerini, salça kavanozları el sanatının çeşitli teknikleriyle yenileyen Yaylacı, "Sıfır atık projesi çok güzel, insanları teşvik eden bir proje. Biz sanatçılar olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bize de ilham veriyor. Atıl eşyaları boyayarak süs eşyasına dönüştürüyoruz. Mesela buzdolabını gardırop haline getiriyoruz. Nihalelerden yer paspası yapıyoruz. Doğa odaklı çalışıyoruz. Evlerimizde tüketip de çöpe attığımız ürünleri doğaya kazandırmalıyız. Her şeyi dünyadan bekliyoruz. Dünya bizden hiçbir şey beklemiyor sanıyoruz. Aldığı sertifikalarla usta öğretici oldum. Atölyemde eğitim de veriyorum. Evdeki atık ürünlerin nasıl yenileyebileceğini öğretiyoruz. Atıl ürünleri değerlendirmek insanların psikolojilerini düzeltmeye de yardımcı oluyor. İnsana bir nevi sanat terapisi veriyoruz" dedi.