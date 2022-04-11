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Giriş Tarihi: 11.4.2022 18:06

Savcı Sayan'dan, Diyarbakır annelerine ziyaret

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Savcı Sayan’dan, Diyarbakır annelerine ziyaret

Diyarbakır’da PKK tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerin evlat nöbeti 952’inci gününe girerken, Ağrı AK Parti Belediye Başkanı Savcı Sayan, ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi başlatan annelerin evlat nöbeti 2,5 yılı geride bıraktı.

Son katılımlarla 282'ye yükselen oturma eylemine bir yandan da destek ziyaretleri sürüyor. Ağrı AK Parti Belediye Başkanı Savcı Sayan beraberindeki AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ve partililerle birlikte Diyarbakır annelerine ziyaret etti.

Ailelerle tek tek görüşen Belediye Başkanı Savcı Sayan, annelerin haklı evlat mücadelesinde her daim yanlarında olduklarını söyledi.

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Savcı Sayan'dan, Diyarbakır annelerine ziyaret
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