Şehitlere veda

Adana'nın Kozan ilçesinde önceki gün otomobille askeri aracın çarpışması sonucu şehit olan iki askerden Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi. Törene katılan İçişleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin eşi Cennet ve babası Adem Avan'a başsağlığı dileklerini iletti. Kazada şehit olan Astsubay Burak Şahin ise bugün İstanbul'da toprağa verilecek. Kazayla ilgili otomobil sürücüsü Mustafa Ç., tutuklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki şehidin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.