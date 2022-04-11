SON DAKİKA: AK Parti ilçe binasının camlarını kıran şahıs yakalandı

Mersin'de AK Parti Anamur ilçe binası ile bir iş yerine taş atarak camlarını kıran H.D. (20) yakalandı.

AK Parti Anamur ilçe binası ile aynı caddedeki Suriyeli M.A.'nın iş yerine 8 Nisan gecesi kaldırım taşları atıldı. Parti binası ile iş yerinin camları kırıldı.

İhbar üzerine olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kimliği saptanan H.D., gözaltına alındı.

İfadesinde olay gecesi alkollü olduğunu belirten H.D., binalara verdiği zararı da karşılayabileceğini söyledi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen H.D., ev hapsi kararı ile serbest bırakıldı.