Tüm yollarda motorcu dostu bariyerler olacak

İstanbul Sultangazi'de gazeteci ve radyocu Rauf Gerz'in motosiklet kazasında hayatını kaybetmesiyle 'katil bariyer' olarak adlandırılan mevcut bariyerler tekrar gündeme geldi. Kadıköy'de bir araya gelen motosiklet sürücüleri, 'katil bariyerler' ile ilgili çalışmaların hızlandırılması için yetkililere çağrı yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu da motosikletlilere destek vermek için Kadıköy'e geldi. Burada açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, motosiklet ile trafiğe de çıktı.Bakan Karaismailoğlu bu kazadan ders çıkaracaklarını belirterek "Bir daha olmaması için çalışmamız gerekiyor. Bu bize ders olsun. İnşallah böyle bir kazayla bir daha karşılaşmayız. Her türlü eğitimlere, platformlara tamamıyla destek vereceğiz" dedi.Karaismailoğlu, "Trafikte teker sayısının fazla olması hiçbir araca öncelik sağlamaz. İki teker üzerinde trafikte olan cesaretli kardeşlerimizi her zaman desteklememiz gerekiyor. Özellikle büyük araçların kör noktalarında olan aynaların mutlaka arttırılması gerekiyor. Bakanlık olarak işletmesinde bulunduğumuz tüm yollarda motorcu dostu bariyerler uygulamasını tamamlayana kadar çalışmalarımız bitmeyecek.Bugüne kadar 14 bin metreye kadar motorcu dostu bariyer uyguladık. Bu yıl ise 40 bin metreye kadar planlamıştık ama, anlaşılıyor ki bunu daha çok arttırmamız gerekiyor. O yüzden motorcu dernekleri çok önemli, onlarla sürekli istişare halinde olacağız. Öncelikli listeleri onlardan alıp en kısa zamanda çalışmaları bitireceğiz" dedi.Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ise motorcu dostu bariyer konusunu sürekli olarak dile getirmeye çalıştıklarını belirterek, "Bugün ben buraya motosikletle geldim, gelirken hep bariyerlere gözüm takıldı. Bakanımız, bu konuyla gerçekten ilgili. Mevcut bariyerlere ek bariyerler yaparak bu sıkıntıyı giderebiliriz" dedi.