Yunanistan’a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Enez ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 kişiyi yakaladı. Jandarma ekiplerine teslim edilen İ.A., M.A., O.Y., E.Y., A.A. ve E.A.'nın FETÖ şüphelisi oldukları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Y. ve E.A., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.A., M.A., E.Y. ve A.A. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



PKK ŞÜPHELİSİ DE GÖZALTINDA

Bu arada Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen terör örgütü PKK şüphelisi İ.D., de güvenlik güçlerince yakalanarak, gözaltına alındı. İ.D., jandarma ekiplerine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)