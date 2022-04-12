3 terörist etkisiz hale getirildi

MilliSavunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki harekât bölgeleri ve Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirilirken, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist de SİHA ile etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi. Diğer taraftan Van'da PKK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 27 kişi yakalandı.