AK Parti’den ulaşım için indirim önergesi

ABB Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, ABB AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve ABB Meclis Üyesi Ebubekir Kipel'in imzası bulunan önergede, "Toplu taşımalarda uygulanan abonman ücretinin 90 TL'den 60 TL'ye indirilmesi, önceden olduğu gibi tüm aktarmaların ücretsiz olması, burada oluşan mali kayıpların Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması, öğrenci abonman kartlarının tüm Ankara sınırlarında geçerli olmasını teklif ediyoruz" denildi. Fatih Ünal ve Ebubekir Kipel önerge hakkında şu görüşleri dile getirdi:

ÜNAL: "CHP'Lİ TOPLU ULAŞIM SİSTEMATİĞİNİ BOZDU"

* Fatih Ünal: Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım konusunda deneme yanılma yoluyla doğruyu bulmaya çalışıyor. Halbuki doğru bellidir. Konya, Kayseri, Bursa büyükşehir belediyeleri bu süreci nasıl yönetiyorlarsa bilgi almak ve uygulamak isabetli olacaktır. Yılbaşında toplu ulaşıma zam yapan Sayın Mansur Yavaş, ücretsiz olan aktarmayı da bu süreçte ücretli hale getirmiştir. Sonrasında Etimesgut ve Sincan'dan Kızılay'a direk gelen hatları iptal eden CHP'li belediye, ring uygulaması ile soruna çözüm üretmeye çalışmış, toplu taşıma bu uygulama ile daha da karmaşık hale gelmiştir. Ardından ulaşıma ciddi bir zam daha yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu çözümü de ulaşımı rahatlatamamıştır. Gelen tepkiler üzerine Etimesgut ve Sincan'daki Hatların Kızılay'a çalışması düzenlemesi tekrar geri getirilmiştir. Belediye kamu yararı gözetmelidir. CHP'li Belediye Ankara'daki toplu ulaşım sistematiğini bozdu.

"ÜCRET İNDİRİMİ TALEP ETTİK"

* Ebubekir Kipel: Bu önergeyi vermemizdeki amaç, UKOME'de belirlenmesi gereken önemli hususları meclis gündemine getirmek. Zor durumda olan ulaşım esnafımıza yapılabilecek yardımları dile getirdik. Öğrencilerimizle alakalı abonman ücretlerinin düşürülmesini ve indirimin çevre ilçelerde de geçerli olmasını talep ettik. Aktarma ücretlerinin tamamen kaldırılmasını, eski hale getirilmesini talep ediyoruz.