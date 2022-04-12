Haberler Gündem Haberleri Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti
Giriş Tarihi: 13.4.2022 01:40 Son Güncelleme: 13.4.2022 01:45

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, kalp rahatsızlığı nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Çağırıcı, 15 yıldır Bağcılar Belediye Başkanlığı görevini yerine getirdiğini hatırlatarak, "Daha önce mevcut olan kalp sorunlarımın tekrarlaması sonucu, beni çok sevdiğim Bağcılar halkına hizmetten alıkoyacağı gerekçesiyle karşı karşıya kaldım. Kıymetli hekimlerimizle yaptığımız istişareler neticesinde, görevi bırakmam gerektiği kanaatine vardım. Dolayısıyla 13.04.2022 tarihi itibarıyla Bağcılar Belediye Başkanlığı görevimden istifa etme kararı aldım" dedi.

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Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti
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