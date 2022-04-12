Bahis operasyonunda 27 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenledi. Gaziantep merkezli 4 ilde gerçekleştirilen planlı operasyonda organizatörlerin de aralarında bulunduğu 27 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıslardan 25'inin banka hesapları alınan MASAK raporu incelemesi sonucu dondurulurken, suç gelirleri ile elde edildiği tespit edilen 1 araç ve 1 gayrimenkule el konuldu. İki adet araca ise satılamaz şerhi konuldu. Operasyonda yapılan aramalarda 594 bin 700 TL, 52 bin 900 euro, 152 bin 212 dolar ile çok sayıda kredi kartı ve dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.