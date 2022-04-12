Emeklinin gözü ikramiye için kabinede

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ile ekonomiye dair gelişmeler ele alınacak. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırılarının değerlendirileceği toplantıda, emeklilerin bayram ikramiyesine yapılacak artışın da açıklanması bekleniyor. Yıl sonu enflasyon rakamları oranında artış yapılması, 1100 lira olan ikramiye tutarının 1500 liraya yükselmesi bekleniyor. Kabine toplantısı kararları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilirken, toplantıda koronavirüs salgınıyla ilgili vaka sayıları, aşılama çalışmaları, yerli aşı Tukovac'ın etkileri ve salgın önlemlerine ilişkin yeni kararların açıklanması da gündemde.