Hayvanlar can çekişiyor! İBB köpeğe iğne vurup ölüme terk etti

Skandallarla adı sıkça gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü; Adalar, Pendik ve Esenyurt'taki vahim hayvan ölümlerin ardından yeni bir sorumsuzlukla daha gündeme geldi. İddiaya göre yanlarında veteriner hekim dahi bulunmayan İBB ekibi, 26 Mart günü kısırlaştırma işlemi için Sultangazi'de sokak hayvanlarını uyuşturucu iğneyle bayıltıp toplamaya çalışıyordu.
Gazi Mahallesi'ne gelen ekip, hayvansever Mustafa Kaygusuz'un bakımını üstlendiği Arap isimli köpeği gördü, ellerindeki uyuşturucu iğneyle vurup bayılttı. Bu aşamada köpeği müşahede altında tutması gereken ekipler, iğneyle vurdukları köpeği kaderine terk edip arkalarına dahi bakmadan olay yerini terk etti.
Hayvanlar can çekişiyor! İBB ekiplerinin köpeğe iğne vurup ölüme terk ettiği anlar kamerada
SADECE GÖZLERİYLE BANA BAKABİLİYORDU
Bu esnada sokak hayvanları için ormanlık alanlarda besleme yapan hayvansever Kaygusuz, evine döndüğünde çok sevdiği Arap isimli köpeğini yerde hareketsiz yatarken buldu. Zehirlenmiş olabileceğini düşündüğü köpeği veterinere yetiştiren Kaygusuz, acı gerçeği evinin güvenlik kameralarını izleyince öğrendi. Yaşadığı süreci SABAH'a anlatan Kaygusuz "Eve geldiğimde Arap'ın bahçede hareketsiz yattığını gördüm. Koşarak yanına gittim, üzerinde sinekler uçuşuyordu. Sadece gözleriyle bana bakabiliyordu. Hemen alıp veterinere götürdüm" diye konuştu.
BAYILTIP GİTMİŞLER
Kaygusuz "Ne olduğuna bakmak için evdeki güvenlik kameralarına baktım. Büyükşehire ait veteriner aracı gelmiş. Araçtan inen kişi, elindeki uyuşturucu iğneyle Arap'ı bayıltmış. Daha sonra ne olduysa köpeğin yanına bile gitmeden arkasını dönüp gitmiş. Köpeği bayıltıyorsan uyanana kadar müşahede altında tutman gerekiyor.
Hayvanlar can çekişiyor! İBB ekiplerinin köpeğe iğne vurup ölüme terk ettiği anlar kamerada