Hayvanlar can çekişiyor! İBB köpeğe iğne vurup ölüme terk etti

Gazi Mahallesi'ne gelen ekip, hayvansever Mustafa Kaygusuz'un bakımını üstlendiği Arap isimli köpeği gördü, ellerindeki uyuşturucu iğneyle vurup bayılttı. Bu aşamada köpeği müşahede altında tutması gereken ekipler, iğneyle vurdukları köpeği kaderine terk edip arkalarına dahi bakmadan olay yerini terk etti.

Hayvanlar can çekişiyor! İBB ekiplerinin köpeğe iğne vurup ölüme terk ettiği anlar kamerada



SADECE GÖZLERİYLE BANA BAKABİLİYORDU

Bu esnada sokak hayvanları için ormanlık alanlarda besleme yapan hayvansever Kaygusuz, evine döndüğünde çok sevdiği Arap isimli köpeğini yerde hareketsiz yatarken buldu. Zehirlenmiş olabileceğini düşündüğü köpeği veterinere yetiştiren Kaygusuz, acı gerçeği evinin güvenlik kameralarını izleyince öğrendi. Yaşadığı süreci SABAH'a anlatan Kaygusuz "Eve geldiğimde Arap'ın bahçede hareketsiz yattığını gördüm. Koşarak yanına gittim, üzerinde sinekler uçuşuyordu. Sadece gözleriyle bana bakabiliyordu. Hemen alıp veterinere götürdüm" diye konuştu.