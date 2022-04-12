İstanbul şehidini uğurladı

ADANA'NIN Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan iki askerden J. Asb. Çvş. Burak Şahin İstanbul'da toprağa verildi. Bahçelievler Zafer Mahallesi'ndeki baba evinde alınan helallik sonrası şehidin naaşı, cenaze namazı için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ne getirildi. Buradaki tören sonrası şehit gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cumartesi günü Kozan'da meydana gelen kazada J. U. Çvş. Yusuf Avan ve J. Asb. Çvş. Burak Şahin şehit olmuştu. Diğer taraftan Şehit Şahin'in, 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde Kozan'da düzenlenen etkinliklerindeki görüntüsü (solda) ortaya çıktı. -