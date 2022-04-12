Kar esareti sırasında yurt dışı tatiline çıkan İBB Sözcüsü Murat Ongun’dan yeni savunma: İmamoğlu ’Bak keyfine’ dedi

Eleştirilerin odağındaki Murat Ongun, olayın üzerinden üç hafta geçtikten sonra katıldığı bir televizyon programında "Ben hesabımı belediye başkanıma gösterdim. Kamu görevlisi olarak devlete de müfettişlere de hesap verebilirim." ifadelerini kullanmıştı.

"ULUDAĞ TATİLİNDEN BİLE UCUZ"

İBB Sözcüsü Murat Ongun, bugün katıldığı bir programda kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Ongun, yurt dışında yaptığı tatilin Uludağ'daki tatilden daha ucuz olduğunu savundu.