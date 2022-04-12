SON DAKİKA | Kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığına ilişkin haberlere yalanlama! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden açıklama geldi

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNIS) intranet (kapalı devre) çalışan, internet ortamına kapalı bir sistemdir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan MERNİS'in de içinde bulunduğu tüm sistemler için her yıl sürekli ve düzenli olarak bağımsız farklı firmalara sızma testi yaptırılmaktadır. Yapılan testler sonucunda NVİGM'nin güvenlik sistemlerinin çok iyi olduğu raporlanmış, ayrıca verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zaafiyetin olmadığı tespit edilmiştir.