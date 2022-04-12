MHP Lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

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Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Sinekten yağ çıkarmak için eleştiri kuyruğuna girenler sorunun değil, çözümün parçası olmalıdır.

Milli mücadele yıllarında, mesela Antepliler muazzam bir vatan savunması yapmışlardır.

Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde, Atatürk'ü anlamak konulu ders verdiği medyaya yansımıştıu. Acaba anladığı neydi? Bilmediği bir kişiyi anlatmaya çalışmak cahillere özgü bir durumdur. Kaldı ki bugün CHP'nin neresi Atatürk'ün partisidir. Atatürk tam bağımsızlıktır, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı tam bağımlılıktır. Atatürk milli mücadeldir. Kılıçdaroğlu ve Zillet ittifakı gayri milli odaktır. Atatürk inanmış bir Türk milliyetçisidir. Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı köksüzdür.

Kılı kırk yaran tecrübeyi akıldan yoksun kalmışlar.

Zilletin kurduğu tuzakları işaret ediyoruz. Dünyayı okuyamazlar, Türkiye'nin nereden nereye ulaştığını fark edemedikleri için gerçekleri küstahça çarpıtırlar.

Haksızlıklar elbet birgün telafi edilir, ekonomik sıkıntıları da aşarız. Mağduriyet yaşayan varsa devlet ve millet dayanışmasıyla hak ettiği seviyelere mutlaka çıkartırız. Ters propagandalara aldırış edemeyiz. Bugün yoksa yarın olacaktır. Yeter ki Türkiye Cumhuriyeti var olsun. Müslümana karamsarlık haramdır. Mübarek Ramazan günlerinde hüsnü zandan taviz vermemek esas olmalıdır.

Türkiye'yi hangi hakla kötü gösteriyorsunuz? Bu ittifak cephesinin yaptığı şudur: Anlaşmazlıkları çoğalt düşmanlığa dönüştür. Kaşıkçı davasını kasten çarpıtan, Türkiye'nin 3-5 kuruşa davasını sattığını idda edenler zillettedir. Zamlardan şikayet edip, dönüp toplu taşımaya zam yapanlar zillettedir. Henüz küresel efendileri bir adayı işaret etmemiştir. Bizim adayımız, cumhur ittifakının adayı bellidir. Peki sizin çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacak? Kripto talimatları mı bekliyorsunuz? Zillet ittifakının belirlenecek adayı göstermelik olacağına göre, bu kadar gürültüye bu kadar polemiğe ne gerek vardır.