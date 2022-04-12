Türk İHA ve SİHA'ların başarısı uzun zamandır gündemde yerini korurken Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşılan video, 2005 yılında Selçuk Bayraktar'ın "Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde bu veya bunun gibi projeler desteklenirse dünyada bir numara haline gelir" sözleri ile başladı. Geçmişten bugüne Baykar'ın ürettiği İHA'ların gelişim sürecini anlatan videoda, Bayraktar'ın sözleri yer aldı. Baykar tarafından 'Geçmişten bugüne... Köklerden göklere' sözleri ile paylaşılan video büyük beğeni gördü.

Selçuk Bayraktar 'Rüzgar gibi geçti yıllar' sözleri ile paylaştı: Geçmişten bugüne İHA'ların gelişim süreci | Video

"KARŞINIZDA HİÇBİR BEŞERİ GÜÇ DURAMAZ"

Bayraktar cideoda, "Sevgili genç kardeşlerim bir mücadele veriyorsanız, keskin bir zekaya sahip olmanız, en iyi donanımlarla donatılmış olmanız asla yeterli değil. Cesur bir yüreğiniz, güçlü bir bileğiniz olacak. Mücadele etmeyi bilmeli, hak bildiğiniz yoldan dönmeden doğrular için savaşmaya devam etmelisiniz. İnanın, akıl ve ahlakı bir arada tutarak müzadele ettiğinizde Allah'ın izniyle karşınızda hiçbir beşeri güç duramaz. " sözlerini kullandı.